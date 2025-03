Chase desvirtúa marchas y opositores le responden en masa

El líder de la bancada cartista Natalicio Chase se refirió a las marchas de las organizaciones sociales, partidos políticos y organizaciones campesinas que se realizan hasta mañana y dijo que no les deben preocupar los reclamos, sino la falta de una agenda país de la oposición en el Paraguay.

Indicó que encuentran este escenario de “oportunismo político, sin debate” en donde hay una oposición que se mueve sin compromiso con el futuro con el Paraguay. “Solamente la ley de la queja y de la destrucción”. Sin embargo, dijo que hay otros políticos que han sabido entender que ya terminaron las elecciones, dijo en alusión a los senadores tránsfugas que se pasaron al cartismo y al bloque del senador Dionisio Amarilla (liberocartista).

“Creemos en la democracia, en el debate de las ideas y en la construcción de proyectos multisectoriales. Garantizamos y defendemos el derecho a la protesta social. Que hoy sea una fiesta y éstas protestas nos obliguen a escuchar los puntos que necesitamos corregir”, dijo en un momento.

“Una cosa es reclamar un trabajo que debe hacer el Estado y aun no ha cumplido y otra cosa es quererse subir a un escenario que no han podido construir porque no pudieron tener su propio escenario, entonces se suben al trampolín político de las otras organizaciones para tener micrófono”, cuestionó en el espacio de oradores.

Se quejó porque siempre los opositores están en las protestas al lado de docentes, enfermeros y campesinos. Dijo que quienes caminan con estos grupos han conseguido un solo escaño y habló de una “orfandad popular”, en alusión a la senadora Esperanza Martínez (FG).

“Se instaló la política del atajo y de la destrucción, no de la construcción que necesitan todos los paraguayos”. enfatizó y afirmó que una democracia se construye con una oposición con proyectos no con quejas.

Según Chase, se necesita de una oposición que no piense en las próximas elecciones, sino en la próxima generación”, y se quejó de la falta de respeto, maltratos e insultos que reciben en la Cámara y que eso no se tapa con vestimentas pomposas con grandes sellos y marcas.

“No nos van a asustar y no han aprendido todavía, 80 años de derrota electoral cómoda y permanente y siguen en el mismo camino y lo peor es que ni siquiera reconocen sus derrotas, hasta se equivocan en el formato electoral, tres veces un candidato errado”, dijo al recordar a Efraín Alegre, candidato presidencial en las últimas elecciones.

También cuestionó que la oposición critique el programa Hambre Cero. Ironizó y dijo que ellos también van a marchar en las municipales y en las generales para que una vez mas demuestren donde esta la voluntad del pueblo paraguayo.

La oposición le responde

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) se defendió de las acusaciones de su colega y dijo que ella hace 43 años está peleando contra un Partido Colorado corrupto y corruptor y que la vestimenta pomposa que usa le cubre el cuerpo de una perra pitbull que va al cuello y traba la mandíbula, y no anda llorando por los pasillos cuando se le critica o se le denosta, o anda llorando al jefe, diciendo ‘me tratan mal, es una maleducada me dicen perro’”, repudió.

Amarilla le dijo que ella siempre estará en las calles, como desde el año 1982, cuando Chase ni siquiera sabía qué estaba haciendo Alfredo Stroessner tratando de defender los derechos de todos .

La senadora cuestionó que Chase diga que la oposición tiene que tener una agenda país, y le respondió que quien debe tener esa agenda país es el gobierno. “Ahora también es la culpa de la oposición, un gobierno sin rumbo, que lanza pupitres al igual que asfaltos”, dijo.

Sobre la acusación de Chase de que la oposición es oportunista, la senadora le dijo que claro que son oportunistas porque es el momento de quejarse en las calles. “Es la oportunidad de decir unas cuantas verdades, y desde esta banca, a pesar de que me amenacen voy a seguir siendo oportunista, diciendo lo que no quieren escuchar”, puntualizó al oficialismo.

Acerca del supuesto trampolín político que los opositores quieren usar con la marcha, Celeste le dijo que muchos no necesitan un trampolín porque han hecho una carrera y una militancia harta y altamente conocida.

“Me pregunto si trampolín político es el que salta de un sector a otro, o el que va buscando el que está en el poder, me pregunto si a ese trampolín se refería”, dijo en alusión al pase de Chase del abdismo al cartismo.

Indicó que si solo hicieran un minuto de silencio se darían cuenta que todo está empezando a caer, pero que tienen tal soberbia que no se dan cuenta que este puede ser el inicio del fin.

También se refirió a las expresiones del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quién dijo que el permiso a manifestarse les da el Gobierno. Celeste le aclaró que el permiso les da la Constitución Nacional.

Por su parte, el senador Ever Villalba (PLRA) cuestionó que el oficialismo aplauda las marchas y dijo que es mentira que están contentos por las marchas y de que van a anotar las reivindicaciones. Mencionó que amenazaron a los transportistas y endurecieron sus controles en las calles.

Indicó que el oficialismo teme a una oposición unida, por eso buscan modificar la ley electoral, para prohibir que la concertación opositora use el padrón nacional, como también es mentira que les preocupan los paraguayos que migraron al exterior, porque ese grupo en el poder les limitó el derecho al voto.

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) también respondió a su colega Chase y le dijo que no tiene el tupé de decirles que la oposición no tiene agenda. En ese mismo sentido, se pronunció la senadora Esperanza Martínez (FG), quien rechazó que ahora el oficialismo le quiera dar cátedra a la oposición.