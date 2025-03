Édgar Acosta anuncia que se candidatará para volver al Congreso

El exdiputado liberal Edgar Acosta confirmó que se volverá a candidatar como representante del Poder Legislativo, pero esta vez no como eterno opositor, sino que le gustaría ser “parlamentario de un gobierno oficialista”. Dijo que el concepto no debe ser ganarle al Partido Colorado, sino ganarle a una forma de administrar para interés particular.