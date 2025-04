Cartistas no son colorados, dice exdiputado Ramírez

El exdiputado colorado Hugo Ramírez, quien se perfila como uno de los candidatos de la disidencia colorada para la Intendencia de Asunción, indicó que los cartistas, pese usar el pañuelo rojo o de escuchar la polca Colorado, no tienen la esencia del verdadero colorado.

“Ellos se sentaron en nuestra mesa, pero no son de nuestra familia. Escuchan nuestra polca, usan nuestra iconografía y se ponen nuestro pañuelo, pero no son nuestros correligionarios”, sentenció Hugo Ramírez en ABC Cardinal.

El político disidente, que milita en el movimiento Fuerza Republicana, indicó que la ANR, bajo la gestión de Horacio Cartes, está cometiendo muchos errores al perseguir a sus propios correligionarios y, sobre todo, por estar alejados de las necesidades del pueblo.

“El Partido Colorado como tal ya no es el mismo de antes, el de nuestros abuelos. El partido está alejado del pueblo y de la realidad. Todo proceso político es dinámico, requiere de cambios y de mantener costumbres y tradiciones. No creo que lo tradicional sea incompatible con lo moderno. Sin embargo, dejemos que ellos sigan haciendo su gestión de mano de Horacio Cartes, pero esperamos que los errores que están cometiendo se puedan subsanar”, dijo el exdiputado Ramírez.

Hacer política en la llanura es diferente, dice exdiputado

Por otro lado, el exparlamentario colorado dijo que hacer política desde la llanura, sin ocupar un cargo, es completamente diferente y solitario, pero que te hace conectar más con las necesidades del pueblo.

“Estar en la llanura es una lección demasiado importante. Hacer política desde un cargo es muy diferente desde la llanura. Tu teléfono no va sonar más cuando no tenés un cargo y cuando vos hacés sonar del otro lado nadie te va a atender más cuando no tenés cargo. Allí se mide la fuerza para entender que hacer política es diferente. Entendés que los procesos electorales están muy alejados de la gente. La gente vive el día a día y muy poco le importa la política” sostuvo el exparlamentario.

Agregó que está trabajando con el equipo de Hugo Velázquez, pero que entiende que también el actual diputado Daniel Centurión está interesado en la candidatura a la Intendencia de Asunción dentro de Fuerza Republicana.

“Entiendo que también está Daniel Centurión. Sea cual sea el sistema que se tendrá dentro del movimiento para definir candidato vamos a ser respetuosos del proceso. Fuerza Republicana estará unido”, sentenció Ramírez.