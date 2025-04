Senado daría acuerdo al embajador en Colombia y quedan ocho vacantes

El presidente Santiago Peña evaluó días atrás con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, “los perfiles” de los candidatos para embajadores paraguayos en Colombia, Turquía, Taiwán, Bolivia, Ecuador y Perú, actualmente vacantes. Pero en total se contabilizan nueve representaciones (ver infografía) que no tienen actualmente embajadores. Es decir, están dirigidas por encargados de negocios internos.

Entre los países mencionados, hasta ahora, el único candidato enviado al Senado para el acuerdo constitucional es del diplomático de carrera Juan Alberto Baiardi Quesnel, que tendría este miércoles, en sesión ordinaria del Senado, la confirmación como jefe de misión en Bogotá, cargo dejado por Sophia López Garelli, quien se jubiló.

El miércoles pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por Antonio Barrios (ANR-HC), dictaminó por casi unanimidad de los presentes, prestar el acuerdo constitucional para Baiardi, actual viceministro de Administración de la Cancillería Nacional. Sus respuestas sobre el reclamo de Colombia sobre el contrabando de cigarrillos y el caso del fiscal asesinado Marcelo Pecci no satisficieron.

Tampoco se abordaron las denuncias sobre la supuesta expedición de visas a bangladesíes y la obtención de un supuesto título mau, que incluso motivaron la aprobación de dos pedidos de informes.

El 18 de marzo pasado, el presidente Santiago Peña firmó varios decretos por los cuales dio por terminadas las funciones de embajadores que prestan servicios en el exterior. Afectó a los siguientes diplomáticos: Ceferino Adrián Valdez Peralta, en el cargo de embajador en Türquiye (Turquía), y concurrente ante Georgia, Azerbaiyán e Irak; Rubén Darío Antonio Ortiz Méndez, embajador en Perú; Terumi Matsuo de Claverol, embajadora en Bolivia, y Carlos José Fleitas Rodríguez, embajador en Taiwán.

Solo el funcionario y abogado Ortiz Méndez no integra el escalafón diplomático y consular. Todos los embajadores cesados retornan a Asunción para asumir cargos en Cancillería.

Costo

Para dar por terminadas las funciones de un embajador que debe retornar al país o enviar al exterior a un jefe de misión se deben desembolsar por ley US$ 27.597 (equivale a tres salarios de US$ 9.199), si es casado; y US$ 18.398 (dos salarios de US$ 9.199), si es soltero, de acuerdo a datos oficiales.