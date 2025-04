Baiardi logra visto bueno de comisión, pero sus respuestas sobre contrabando de cigarrillos y caso Pecci no satisfacen

Luego del vacío de los cartistas y sus aliados en dos reuniones de la comisión de Relaciones Exteriores, finalmente esta mañana, casi por unanimidad, sus miembros dictaminaron recomendando prestar el acuerdo constitucional al candidato paraguayo a embajador ante Colombia, Juan Alberto Baiardi Quesnel, pese a los cuestionamientos que pesaban sobre el mismo.

El senador Lider Amarilla (PLRA) fue el primero en destacar el perfil de Baiardi relatando su experiencia en la Cancillería. En ese mismo sentido lo hicieron los cartistas Derlis Maidana y Norma Aquino. El senador Juan Afara (ANR, independiente), quien estaba presente, no emitió opinión, pero votó a favor de su designación.

Ninguno de los senadores presentes siquiera hicieron referencia a las denuncias que pesan en contra de Baiardi, y que incluso motivaron la aprobación de dos pedidos de informes por parte del Senado. Una relacionada a la supuesta expedición irregular de visas a ciudadanos de Bangladesh y otra sobre la obtención de un supuesto título mau de una universidad de Hawaí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) hizo tres consultas a Baiardi. Preguntó si la cooperación con Paraguay en materia de seguridad y defensa en el caso del exfiscal de crimen organizado Marcelo Pecci va a continuar y si tiene instrucciones de la Cancillería.

Lea más: Cartistas hacen el vacío al candidato a embajador de Peña ante Colombia

Sobre este punto Baiardi respondió que la Cancillería solo interviene, en la parte logística, si hay pedido de las partes y que el convenio es entre la Fiscalías de Paraguay y Colombia.

Nakayama mencionó que Colombia ha denunciado de forma recurrente sobre el tráfico de cigarrillos y que las autoridades le van a consultar sobre el contrabando y su posición. Sobre este punto, Baiardi dijo que eso sería algo interno y que no tiene una posición tomada al respecto. “A lo mejor, cuando vaya allá y hagan una denuncia, se verá, pero es algo que a nosotros no nos compete”, dijo.

El senador independiente también preguntó a Baiardi si entabló una demanda contra la Cancillería y porque monto lo hizo. Luego de varias evasivas e insistencias de parte del senador Nakayama, el candidato a embajador dijo que demandó a la Cancillería en el 2017 por un monto aproximado de US$ 100 mil, porque fue trasladado sin Junta de Calificaciones, caso que no se movió, según dijo.

Lea más: Senadores pedirán más datos sobre expedición presumiblemente irregular de visas a cargo de Baiardi

Sobre las respuestas de Baiardi, con respecto a al contrabando de cigarrillo y el caso Pecci, Nakayama dijo que no está conforme porque no respondió absolutamente nada, dijo al cuestionar que no sea capar de pronunciar la palabra Marcelo Pecci. “Estamos ante un caso gravísimo, él no puede decir que es una cuestión entre Fiscalías y habla de que vamos a tener cooperación en materia de seguridad y defensa. No puede decir y desentenderse de la cuestión, es crucial. Pregunté si tenia instrucción, entonces la respuesta debería ser que no tiene instrucciones y tampoco iniciativa”, dijo el senador.

Asimismo, dijo que, si Baiardi dentro de sus planes habla de cooperación y defensa y de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, no puede desconocer sobre el contrabando de cigarrillos, “debería estar enterado, si está yendo a Colombia, de esta situación irregular, ya que de lo contrario sería negligente de su parte tomar un cargo así”, dijo el senador.

El senador Derlis Maidana (ANR, HC) intentó defender a Baiardi y dijo que el tema del contrabando de cigarrillos y el caso Pecci tienen sus conductos correspondientes, “y mal podría un diplomático meterse en cuestiones internas judiciales”. “Me parece que tendríamos que ir por su línea de trabajo”, manifestó.

Nakayama respondió a su colega y le señaló que, como representantes del pueblo, tienen que saber si el candidato conoce sobre las relaciones bilaterales. “Lógicamente, alguien que va a ir a representar al gobierno, representa al Estado en Colombia. El caso Pecci y contrabando de cigarrillos son cuestiones de Estado”, dijo el legislador.

Al finalizar la reunión de la comisión, Baiardi respondió a los medios de prensa sobre las denuncias de supuestas irregularidades en su contra y dijo que las mismas son falsas.