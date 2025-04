Video: Al cartismo “le importa un culo” aclarar sospechas de “negociados” en Itaipú y de Santi Peña

El cartismo rechazó el tratamiento de tres pedidos de informes que pretendían simplemente transparentar y aclarar las sospechas de presuntos “negociados” vinculados al presidente de la República, Santiago Peña, sobre quien se requería datos de los cobros por la supuesta venta de sus acciones en Ueno Holding Saeca y, por otra parte, pedido de informes sobre el uso de los gastos sociales de Itaipú en cuestionadas licitaciones presuntamente direccionadas y “cocinadas”.

En total, fueron cinco los planteamientos rechazados: Dos pedidos de informes sobre las acciones del presidente de la República, Santiago Peña; uno sobre la licitación para compra de ambulancias a través de Itaipú, que fue objetada por la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam); en cuarto lugar, un pedido de informes sobre el uso de los gastos sociales de Itaipú y, finalmente, un proyecto de declaración instando al Ministerio Público a investigar al presidente Peña por presunto conflicto de intereses por favorecer a empresas que eran sus socias comerciales.

En un claro conflicto de interés, la líder de bancada de HC y esposa del director paraguayo de Itaipú (Justo Zacarías Irún), Rocío Abed se opuso a la aprobación de los proyectos relacionados a la gestión de pareja, y como argumento, hizo sonar en el pleno la música: “Me importa un culo” del grupo musical “Dueto del Pueblo”, la cual dedicó principalmente a su correligionario disidente Mauricio Espínola, que fue proyectista de dos de las tres iniciativas.

“Eso le digo al querido Mauri Espínola... de Raúl Benítez no me acuerdo luego porque no le quiero dar entidad”, dijo ante de que empiece a sonar la música.

Antes de argumentar sesudamente, se despachó contra Espínola, diciendo: “Me permito disentir con el querido y apreciado colega Mauri Espínola. El gobierno más corrupto de la historia del Paraguay es el de Mario Abdo Benítez(...). Y le entiendo al querido Mauri, no es fácil dejar la mamadera y perder privilegios y entiendo que se encuentre pichado”.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) enfatizó que es “es tan jocoso de tan desagradable que es” que Abed impida el pedido de informes a la gestión de su esposo, y que esa música no era para los legisladores, era para ofender al pueblo.

“La que hace rato puso un video (musical) que ella cree que puso para nosotros, pero puso para la gente, que es un video donde decía, ‘me importa un culo’. Entonces de acá en adelante, que la gente sepa que hay una colega a la que le importa un culo las preguntas sobre las ambulancias, sobre los gastos sociales, como se utilizan los fondos y que no le importa la gente”, dijo Benítez.

Gobierno corrupto nunca visto, dicen

El que despertó el enojo de los cartistas fue principalmente el Diputado Mauricio Espínola (ANR, FR), que repudió la jugarreta cartista para congelar los pedidos de informes, más aún porque según dijo, “nunca antes en la historia del Paraguay se ha visto un gobierno tan corrupto como el de Santiago Peña y hoy la ciudadanía necesita estas respuestas”.

¿Por qué el presidente de la República en este caso, a través de la bancada de Honor Colorado está rehuyendo responder a estas preguntas que toda la ciudadanía se hace” sobre sus acciones, cuestionó el diputado Espínola

Acotó que -entre otras cosas- “la ciudadanía quiere saber la vinculación del presidente de la República, que en un acto de autoritarismo y soberbia, ordena violar las normas de un proceso licitatorio legal para favorecer a sus empresas aliadas”.

“Esta no es la República ‘Ueno’ del Paraguay”

En su primera intervención, el diputado Raúl Benítez repudió el hecho de que el gobierno -que antes simplemente no respondía- ahora ni siquiera permita que se soliciten informes desde el Congreso. Recordó a sus colegas que ese es su rol central como legisladores, el control al Ejecutivo.

“Esta no es la República ‘Ueno’ del Paraguay señores, esta es la República del Paraguay; y es una vergüenza que tengamos un oficialismo que ni siquiera tenga los pantalones para plantar cara que aceptar pedidos de informe.... algo tan básico como eso”, reclamó haciendo referencia a que hasta hace unos días, Peña era parte de Ueno Holding, y sus socios comerciales eran presuntamente mimados con cuanta licitación pública se pudieren adjudicar.

Recordó que se les paga un salario por ejercer un rol de control y “no para defender a un delincuente que tenemos como presidente de la República hoy”.

Los diputados opositores Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) y Guillermo Rodríguez (YoCreo) también reclamaron por el “agavillamiento” del cartismo, que intenta ocultar los datos sobre los presuntos negociados de este gobierno.