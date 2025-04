¿Peña boicoteó proyecto de Leite de dar mas presupuesto para el INCAN?

El tratamiento del proyecto de ley que pretende destinar G. 304.000 millones al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) se da en medio de una fuerte interna entre el presidente Santiago Peña con algunos senadores del cartismo, principalmente con el senador cartista Gustavo Leite, quien viene cuestionando abiertamente la gestión del jefe de Estado e incluso, recientemente, desafió a Peña con mantener el proyecto que crea el Ministerio de la Familia, pese a su negativa.

El senador Leite, en la sesión de ayer, reconoció y felicitó al equipo de Hacienda y Presupuesto del Senado por la reingeniería presupuestaria que hicieron para redestinar los fondos al INCAN. Sin embargo,l líder de la bancada cartista Natalicio Chase mencionó que recibieron el pedido del Ejecutivo de aplazar por 15 días el análisis para la obtención de recursos y revisar la fuente de financiamiento.

El senador cartista Antonio Barrios, el segundo proyectista, dijo que el presidente pidió una postergación de 60 días, el “cual nosotros nos negamos. Ellos tienen una comisión de salud que está evaluando todos los problemas de salud, es grato saber que están trabajando a full en el proyecto”, dijo el senador.

Leite niega boicot, aunque admite disgusto

Leite negó que exista un boicot del presidente a su proyecto de ley. Tras el aplazamiento, el senador dijo que no está contento, pero que prefiere que salga en 15 días el proyecto. “Creo que eso nunca estuvo en discusión siquiera”, dijo el senador, negando la posibilidad de un pase de factura de Peña.

Sobre el proyecto que crea el Ministerio de la Familia, dijo que es un proyecto planteado por 14 senadores y una promesa de campaña del Partido Colorado. “Y nosotros no vamos a arriar nuestra bandera de campaña, eso sería absolutamente fatal en política. Eso se trabaja”, dijo Leite.

Ratificó su intención de que se debe crear el Ministerio de la Familia. “Lo que digo es que, si el Partido Colorado usó el argumento de la familia del trabajo, de la integralidad de la familia, tenemos la obligación de trabajar en el Ministerio de la Familia (...). No la mujer por su lado, no el niño por su lado, no los adolescentes por su lado, no la juventud por su lado”, dijo.