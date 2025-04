Lo que dijo Celeste Amarilla sobre la alianza opositora para municipales de Asunción

Varios líderes de la oposición esta mañana firmaron un acuerdo conjunto para anunciar la unidad de cara a las elecciones municipales de Asunción, a desarrollarse el próximo año. Aún no definieron un candidato único ni el método que se utilizará para definirlo.

“Es el inicio de la gran unidad que pretendemos de la oposición, siempre hemos intentado, les consta que el PL es aliancista, pero siempre hemos encontrado algunos escollos. Esta vez, para la Intendencia, creo que estamos todos. Es el inicio de una gran unidad para el 2028”, mencionó la senadora liberal Celeste Amarilla.

La legisladora fue consultada sobre las ausencias de los llanocartitas en dicha unidad. Afirmó que su colega Dionisio Amarilla “no existe” porque ya no forma parte del PLRA.

“Si corre, va a usar el nombre del partido, pero va a tener votos y dinero colorados, como seguramente fue ahora y luego va a ser procolorado. Nosotros tenemos que saber a quién decir sí o no, con Dionisio es no”, resaltó.

¿Se sumará Cruzada Nacional?

En cuanto a la ausencia de Cruzada Nacional, considerada como tercera fuerza, dijo que esta nucleación tendrá que decidir si divide como en las generales pasadas o se suma a toda la oposición.

“Se cubrirá con otros partidos si ellos no pueden, pero creo que han de tener la responsabilidad y espero que lo tengan, así como la obligación ética de unirse a nosotros. Hay un imperativo ético de unirse a nosotros”, mencionó.

Mencionó que el líder de Cruzada, Paraguayo Cubas, es “complicado”, aunque resaltó que “las puertas están abiertas” para que su nucleación se sume. “Siempre estuvieron las puertas abiertas y él le hizo un daño enorme al no acceder unirse. No tenía ni para completar sus listas, eso decíamos ya en la campaña. Ahí tenés la gente que metió por no completar su lista”, expresó.

Agregó que pese a que el nexo es la senadora de CN Yolanda Paredes, pero resaltó que Payo tiene que pedir disculpas a la oposición y “debe realizar un mea culpa por el daño que le hizo al Parlamento por la gente que metió. Lo que hizo fue meter unos cachivaches que se vendieron. Tiene una responsabilidad y una deuda con la oposición y el país”.

Abrazo con Hugo Fleitas

Sobre la presencia en la unidad de Hugo Fleitas, presidente del PLRA, con quien mantenían discrepancias internas, la senadora sostuvo que “es otra muestra más del esfuerzo que estamos haciendo por la unidad del partido y la oposición”.

Asimismo, destacó que es un “gesto de madurez enorme” el de Fleitas y el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien lideraba la otra línea contraria al titular del PLRA dentro de dicha nucleación política. “Entendimos que el enemigo mayor está fuera de nosotros”, expresó.

Amarilla, en otro momento, indicó que se prevé utilizar la estructura que posee el PLRA como segunda potencia política partidaria para brindar de soporte electoral a la oposición unidad durante las municipales.