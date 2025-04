Senador quiere mover la economía del país con la legalización del uso recreativo del cannabis

Tras una audiencia pública en el Congreso Nacional sobre el anteproyecto de ley de regulación integral del cannabis industrial manifestó su intención de impulsar una normativa que haga referencia al cannabis de uso recreativo. Indicó que hay siete proyectos de ley en el Senado sobre el tema.

Mencionó que nuestro país tiene un presupuesto de US$ 18.000 millones por año, y que el producto interno bruto es US$ 45.000 millones, indicó que de dicho monto el Paraguay debe 40.3%, “es decir que el 40% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) debemos y cada vez más para cubrir nuestra economía, nuestro nuestro gasto en el país, que es US$ 18 000 millones”, dijo.

Dijo que el mensaje para el Poder Ejecutivo es que cumpla con lo que establece la Constitución Nacional cual es la de fomentar factores de desarrollo.

“Por ejemplo, esto es parte de la agricultura. Todo el mundo sabe que en Paraguay se planta cannabis en diferentes departamentos de la República. ¿Y por qué no se utiliza como factor de desarrollo? En Estados Unidos, por ejemplo, de 51 estados creo que 45 ya está legalizado. ¿Y por qué no acá en el Paraguay? Que sea realmente utilizado como factor de desarrollo”, dijo.

Millones de dólares en marihuana destruida

Sobre su estimación de los ingresos que se podrían registrar para nuestro país, Amarilla dijo que en el 2022 la Senad destruyó una cifra cercana a 22.000 hectáreas, “si G. 100.000 el kilo no más se calcula en finca, se tendría algo así como US$ 1.200 millones”, dijo el senador liberal.

Lea más: Activistas a favor del cannabis apuntan a erradicar estigma hacia la planta, pero con reglas claras

Mencionó que la propia Senad reconocer que solamente pueden destruir y abarcar entre el 20 al 30% de la producción total. “No tienen la capacidad de destruir toda la plantación, imagínense eso calculando a G. 100.000 por kilo por finca”, dijo y señaló que si se exporta va a fomentar la economía nacional.

“Desde mi punto de vista, es un factor de desarrollo para el país, es un producto que en el Paraguay se sabe se conoce, se cultiva. Hay negocio detrás de esto, lógicamente, en forma ilegal, todos sabemos eso y por qué no se cobra impuesto. Si todo el mundo realmente conoce que en Paraguay se produce este el cannabis, ¿verdad?”, se preguntó Amarilla.

Indicó que una ley integral del uso del cannabis incluiría la producción, comercialización y el uso recreativo. “El mercado (uso recreativo), de hecho, no va a ser en el país, va a ser seguramente en el extranjero. Se va a regular en forma integral. La parte medicinal está regulado, hay cierto monopolio, la parte industrial también, pero no es lo que mueve la economía realmente”, dijo el parlamentario.