Unidad de oposición y retraso en compra de máquinas de votación: esto dice senador de Yo Creo

Ante la decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de suspender el llamado a licitación de nuevas máquinas de votación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el senador de Yo Creo Rubén Velázquez expresó su preocupación sobre un posible direccionamiento.

“Existe mucha sospecha de direccionamiento en esta licitación a favor de una empresa que está vinculada al presidente de la República. Esa sospecha ya se había manifestado, había sido denunciada incluso por unos colegas parlamentarios ya hace semanas atrás", sostuvo.

Dijo que la sospecha generó una reunión de los ministros del TSJE con senadores y el director de la DNCP y que con la nueva resolución de la DNCP que suspende la apertura de sobres que estaba prevista para el lunes, genera aún más incertidumbre.

“Aquí hay dos cuestiones, el temor de aplazarlo justamente que esto no signifique este tiempo para poder acomodar algo que es lo que nos preocupa. Pero así también preocupa el tiempo que se aplaza también, cada vez hace que el tiempo sea más corto para poder tener máquinas, porque no podemos tener también elecciones sin máquinas de votación. Con este nuevo sistema de desbloqueo de lista cerrada, inexorablemente necesitamos de máquinas de votación para poder practicar el escrutinio, por sobre todo", aseveró.

Unidad de la oposición en CDE

Agregó que preocupa la situación y que es una cuestión de la que todos tenemos que estar atentos y acompañando muy de cerca porque no se debe permitir un procedimiento amañado o una licitación direccionada que favorezca a una empresa que instale un nuevo régimen electoral fraudulento que avasalle en las elecciones la legítima voluntad popular.

También habló sobre una reunión con 21 de los 23 presidentes de comités del PLRA realizada hace 15 días en Ciudad del Este, de la que también participaron algunos miembros del directorio departamental de Alto Paraná.

“Esa reunión fue en el contexto de tratar de acordar y llevar adelante una alianza en el municipio de Ciudad del Este entre Yo Creo y el PLRA, así también estamos llevando conversaciones muy avanzadas para lograr tener también acuerdos con otros sectores sociales y políticos en Ciudad del Este, no solamente lo queremos hacer con el Partido Liberal, sino que también extender eso a otros sectores importantes de la política esteña", puntualizó.

Agregó que están en conversaciones en otros municipios, incluso Asunción, donde el partido Yo Creo está acompañando muy de cerca lo que va a ser la candidatura unificada para la intendencia de Asunción por parte de la oposición. “Yo Creo hoy en día viene a la oposición para sumar, no viene para dividir, lo que buscamos justamente es que a través del diálogo podamos consensuar todos los sectores de tal manera que estas elecciones municipales se conviertan en un ejercicio democrático importante de unidad para la oposición de cara al 2028″, afirmó.

Rechazo al clan Zacarías Irún

Dijo no desconocer que la designación de Justo Zacarías Irún como director de la Itaipú se da justamente como un intento del Partido Colorado de recuperar Ciudad de Este.

“Sabemos lo que Itaipú ofrece en términos de recursos financieros para una campaña política. Eso siempre fue el motor principal que mueve al Partido Colorado en el Alto Paraná, específicamente. El Partido Colorado tiene el interés directo en Ciudad Este, para ellos es estratégico recuperar el municipio de Ciudad Este, el aspecto político, fundamentalmente, de cara al 2028, obviamente. Ellos harán todo lo que sea, todo lo que estén a su alcance, harán todo. Nosotros somos conscientes de eso también", aseguró.

Así también explicó que existe un fuerte rechazo social al clan Zacarías en Ciudad del Este.

“Ustedes salen a las calles, van a ver, van a escuchar el rechazo de la ciudadanía hacia cualquier figura que venga de los Zacarías. Pero también no podemos desconocer que Itaipú va a ser una fuente de financiamiento importante. Entonces nosotros estaríamos compitiendo contra el recurso financiero que ellos tienen. No obstante, nosotros también consideramos que si la oposición logra unirse y todos nos ponemos de acuerdo y hacemos frente a esa situación, estoy convencido de que la oposición va a ganar nuevamente en Ciudad del Este las municipales“, indicó.

División del Partido Colorado

Rubén Velázquez afirmó que hay muy buenas conversaciones respecto al candidato de Yo Creo, Dani Mujica, a la intendencia municipal de Ciudad Este, quien ya hace tiempo viene llevando adelante una serie de conversaciones con referentes del Frente Guasu, Patria Querida, con sectores sociales, gremios e incluso ya cuenta con apoyo de representantes de sindicatos y trabajadores.

“Hay una conversación muy avanzada con sectores sociales, con otros grupos políticos y así como también pudieron ver por las imágenes de la reunión que tuvimos con los presidentes de comités del Partido Liberal muy buena conversación. Tal es así que las conversaciones están muy avanzadas y es muy posible, casi un hecho que vamos a lograr llegar unidos, estamos, por decirlo así, en un 95% ya de avance”, señaló.

Agregó que según información que manejan, en el Partido Colorado existe una división muy fuerte entre los sectores, incluso en el interior del movimiento Honor Colorado.

“Entiendo yo que también dentro del Partido Colorado hay mucha división. También creo que dentro de Honor mismo quieren otros candidatos, o sea, que no está siendo fácil también para los Colorados poder definir quién va a ser el candidato. Porque poner un candidato de consenso por el Partido Colorado es algo muy difícil. Entonces seguramente que por esa razón no se está definiendo. Además, no tienen un candidato también que goce de la aceptación de la ciudadanía, que caiga la simpatía de la gente, que conquiste al electorado esteño. No tienen un candidato fuerte”, afirmó.