Opositores pidieron a la ministra de Salud que haga un cambio de timón en los hospitales

En reunión de mesa directiva de la Cámara de Senadores, los líderes de bancadas de la oposición hicieron una serie de recomendaciones sobre el sistema sanitario a la ministra de Salud, María Teresa Barán y la misma se comprometió a evaluar.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) quien había solicitado la reunión por la denuncia penal que presentó por la supuesta “mafia de los tomógrafos” en los hospitales, mencionó que pidió a Barán información de todos los equipos, con la ubicación y quién es el responsable de cada equipo y de cada ficha.

También le sugirió que empiece a hacer una barrida de los directores regionales y equipo de mantenimiento que no cumplen con su trabajo. Indicó que si permanecen callados, no remueven a sus directores, no empiezan a cambiar responsables de los equipos de mantenimiento y no denuncian a las empresas encargadas “entonces son cómplices, entonces forman parte”, dijo Buzarquis.

El senador liberal también pidió a la ministra desmarcarse de la situación y, si es necesario, que haga una denuncia penal contra las empresas encargadas del mantenimiento que no cumplen con el contrato.

Indicó que la ministra planteó como solución la trazabilidad de la salud del que dijo es importante y llevará su tiempo, pero que es necesario hacer los cambios de directores y del equipo de mantenimiento. Afirmó que Barán se comprometió a evaluar los casos de los tomógrafos en los hospitales.

La senadora Esperanza Martínez (FG) mencionó que los senadores presentaron un panorama de quejas que tiene toda la ciudadanía con respecto a la falta de equipos, la espera para ser atendidos, la falta de medicamentos y médicos en los hospitales.

Añadió que plantearon a Barán una serie de sugerencias como el cambio del modelo de gestión de los hospitales, de las redes servicios, porque hay muchos recursos, hay muchas inversiones, pero el sistema de salud sigue sin funcionar y tenemos a mucha gente desamparada en el país.

Cartistas defiende gestión de Barán

Por su parte, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) minimizó las críticas de sus colegas y dijo que ellos están terminando hospitales que fueron construidos por otros gobiernos.

Sobre el pedido del senador Buzarquis de cambiar a directores regionales, Bachi respondió que la potestad de los parlamentarios es la de legislar y el Ejecutivo y la ministra de Salud cambiar a los directores.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista del Senado dijo sobre las denuncias que se hicieron en plenaria, respecto a que no funcionaban algunos aparatos médicos, de que algunos son obsoletos otros son nuevos y no funcionan, que se habló de cada sistema de mantenimiento, de casi todos los equipos y su funcionamiento y y cómo se está manejando eso, además de los planes.

“Yo creo que es un trabajo que es de largo plazo y que debe ser sostenido. No se resuelve nada en una sola reunión”, enfatizó el senador Chase.