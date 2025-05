Reducción del horario laboral en el sector privado: destacan puntos a favor y en contra

El senador José Oviedo (Yo Creo), autor del proyecto de ley, afirmó que la iniciativa surgió cuando discutían la ley de la carrera del servicio civil. Añadió que, a nivel mundial, se debate la reducción de la carga horaria y que existieron beneficios tanto para el empleador como para el empleado.

Indicó que se debe combatir la informalidad y el deficiente servicio del sistema de transporte público y de salud en busca de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El senador Ignacio Iramain (independiente) afirmó que los países con 48 horas de jornada laboral son Paraguay, México, Costa Rica, Perú y Bolivia, mientras que los demás países vienen progresivamente haciendo una reducción en la carga horaria.

Sin embargo, indicó que nuestro país tiene una productividad muy distinta. “Nuestro país es el país de menor productividad en América Latina y en el mundo, necesitamos mayor inversión en tecnología. Somos el país que menos aporta –0,004– cuando la media está en 2,6 del producto interno bruto (PIB); o sea que nuestra productividad es mínima y tenemos que tener en cuenta todas esas condiciones”, dijo.

Se refirió específicamente a la Ley de Enfermería que plantea que las enfermeras y enfermeros trabajen 30 horas semanales con un salario de G. 4 millones, por encima del mínimo. Mientras que los médicos tienen un vínculo de 12 horas laborales, pudiendo tener hasta 3 vínculos y alcanzar 36 horas laborales.

Mencionó que, a diferencia del personal de blanco, en el sector público se trabaja entre 30 y 35 horas laborales y es mantenido por el sector privado, que es el que paga los impuestos. Sostuvo que se debe aplicar el sentido de justicia: aumentar la carga horaria laboral del sector público o bajar el horario laboral del sector privado.

Indicó que, a nivel general, las condiciones laborales en las que se maneja la población son lamentables. Citó el deficiente servicio del sistema de transporte público, los accidentes diarios, las condiciones edilicias y una serie de situaciones.

El senador independiente dijo que se deben analizar objetivamente todas las condiciones como para avanzar en la discusión de reducir el horario laboral.

Eugenio Caje, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), se mostró en contra del proyecto de ley. Pidió a los parlamentarios generar normas que impulsen la inversión y señaló que la aplicación del proyecto solo generará costos que implicarán un aumento en los precios.

“Este proyecto de ley no está mirando lo que significa el aumento de los costos, y que luego se trasladan a precios. Desde Asimcopar esperamos que este proyecto no siga su curso porque todo lo que genere inversión y no presión sobre el actual modelo laboral formal se verá severamente dañado”, dijo.

Luis Ibarra, de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP), manifestó que la aplicación del proyecto de ley obligará a los almaceneros a establecer a duplicar el turno laboral y que ello incidirá en el costo de los productos.

Guillermina Coronel, presidenta de Asomipymes, se preguntó qué se hará con los trabajadores del Mercado 4 si es que se llegan a implementar las 40 horas laborales. Indicó que se necesita trabajar más por el país para aumentar la productividad.

Sindicatos y gremios de trabajadores no acudieron a la audiencia pública que fue convocada por el senador Oviedo (Yo Creo). El proyectista indicó que la reducción de las horas laborales semanales en el sector privado es una tendencia a nivel mundial.

¿Qué plantea el proyecto de ley?

Entre algunas modificaciones el proyecto de ley plantea una reducción de la carga horaria de 48 a 40 horas semanales de trabajo. Se mantiene la exclusión de gerentes, serenos, vigilantes, comisionistas, pero se aclara que se deberán pagar adicionalmente las horas adicionales, pero sin recargo.

Se autoriza a distribuir las 40 horas en menos días para tener libres media jornada o una jornada completa los sábados. Plantea que las trabajadoras domésticas adoptan el mismo horario, 6 horas 40 minutos o 40 horas semanales diurno, y 6 horas o 36 horas semanales nocturno.