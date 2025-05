Intervención de CDE sigue mismo libreto que causa montada a Mario Ferreiro, según abogado

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Guillermo Ferreiro, representante del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), cuestionó la justificación de la Contraloría General de la República para pedir una intervención de la comuna esteña ante supuestas irregularidades administrativas y afirmó que la auditoría del órgano contralor está plagada de “mentiras, medias verdades y verdades sacadas de contexto”.

El pasado viernes, el contralor general Camilo Benítez anunció que solicitó formalmente al Poder Ejecutivo que pida al Congreso Nacional autorizar la intervención de las municipalidades de Asunción -administrada por el intendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez- y de Ciudad del Este, a cargo de Prieto, cuyo nombre se menciona como posible candidato de la oposición a la presidencia de la República en 2028.

El titular de la Contraloría dijo que exámenes y controles a la Municipalidad de Ciudad del Este hallaron indicios de “graves irregularidades en manejo presupuestario financiero y peligrosos manejos en la administración de bienes y recursos”.

“Mentiras absolutas y medias verdades”

“Hay algunas cuestiones que pueden constituir faltas administrativas que no son graves y otras que son directamente mentira”, dijo Ferreiro sobre los hallazgos de Contraloría en la Municipalidad de Ciudad del Este, y agregó que la forma en que se está actuando contra el intendente Prieto es similar a como se operó en 2019 contra el entonces intendente de Asunción, Mario Ferreiro, quien renunció a su cargo tras una denuncia que luego se comprobó era falsa.

Guillermo Ferreiro, hermano del exintendente de Asunción, señaló que el contralor Camilo Benítez figura en “chats” con Camilo Soares, exministro de Emergencia Nacional, “preparando la denuncia falsa contra Mario Ferreiro” y que aquella denuncia se hizo “de la misma manera” que la presentada contra Prieto, “con mentiras absolutas, medias verdades y cuestiones sin importancia presentadas como hechos punibles”.

El abogado se centró en una de las cuestiones señaladas como irregulares por la Contraloría en Ciudad del Este, el pago de fondos a comisiones vecinales en el marco del programa “Navidad sustentable” de “hermoseamiento” de la ciudad con adornos durante la temporada navideña.

Según explicó el letrado, la Municipalidad de Ciudad del Este invirtió unos 2.000 millones de guaraníes en ese programa y la denuncia de Contraloría se basa en que una de las comisiones vecinales no tenía bien definidos sus fines en sus estatutos, que no dejaban claro que entre sus fines estuvieran esas obras de hermoseamiento.

“Es un juego de palabras” por medio del cual se cuestiona que una municipalidad haya gastado dinero en el hermoseamiento de su ciudad, argumentó.

“Camiones” con pruebas

Ferreiro afirmó que todo lo adquirido con fondos municipales en el marco de “Navidad sustentable” volvió a la Municipalidad y que, cuando se hizo la denuncia del caso ante el Ministerio Público, la administración del intendente Prieto “juntó todo” el inventario y sus documentaciones y llevó todo en camiones hasta la Fiscalía para demostrarlo.

Sin embargo, según afirmó, la Fiscalía se negó a recibir esas supuestas pruebas.

“Cada vez que preparamos los camiones no reciben, es muy perverso no recibir la documentación, la prueba física”, dijo. “Es lo que siempre hacen para estas causas montadas, no reciben las pruebas y dicen ‘no me consta’, ‘no vimos’. Todo les ha sido llevado en camiones y se lo vamos a llevar de vuelta, vamos a colocar frente a Controlaría y que los funcionarios salgan y cuenten”.

Sin embargo, dijo estar seguro de que Contraloría se negará a recibir esas pruebas porque “no pueden, tienen órdenes de no recibir”.

“Ni Contraloría” cree que haya hechos punibles

El abogado insistió en que las irregularidades que la Contraloría señala en su auditoría a la Municipalidad de Ciudad del Este no constituyen hechos punibles y que el propio ente contralor no las presentó como tales, sino que serían faltas administrativas del tipo que se encuentran en todas las auditorías realizadas a entes públicos o privados.

“Errores administrativos hay siempre y las auditorías ayudan a los entes a minimizarlos”, declaró. “Acá hay cuestiones normales, otras que hay que corregir y otras que directamente están siendo falseadas”.

“Cualquier examen de contraloría a cualquier ente va a encontrar las mismas observaciones siempre (...). Contraloría tiene un procedimiento para denuncia de hechos punibles y acá no lo hicieron, ni siquiera ellos creen que hay hecho punible”, subrayó.