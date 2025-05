Una vez más, cartismo ningunea a las personas con discapacidad

Poco antes de las 10:00, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, levantó la sesión extraordinaria convocada para este viernes debido a la falta de quorum. Él fue el único colorado que se presentó a esta sesión, convocada para tratar el proyecto de ley que pretendía otorgar una pensión a pensión para personas con discapacidad.

De esta manera, el proyecto de ley iría al archivo, debido a la falta de tratamiento al veto presidencial. “Se confirma que ellos (los cartistas) efectivamente no querían votar por este proyecto”, enfatizó el diputado por Central, Raúl Benítez.

Señaló que se evidencia que el problema registrado en la sesión pasada, por la actitud violenta de Jatar Fernández, fue “un show para escapar”. “Es una lástima porque en la sesión pasada también estaba toda esta gente, en un país donde la movilidad de personas con discapacidad cuesta muchísimo y hacerles venir hoy y dejar otra vez sin quorum, me parece miserable”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puso énfasis en que todos los que hoy ningunean la iniciativa la aprobaron anteriormente, pero hoy evitan el tratamiento luego de una “bajada de línea”. “Eso no se hace, no se juega con la ilusión de la gente. Me parece una actitud cobarde, miserable”, enfatizó.

Lea más: Plantean cambios a la pensión de adultos mayores para incluir definición de personas con discapacidad

Proyectista va a presentar otra propuesta

El diputado Hugo Meza, proyectista de esta iniciativa, dijo que los colegas que se ausentaron a trabajar deben justificar por qué no acudieron en un día tan importante para este grupo vulnerable de la población.

“Lastimosamente, son conductas que no ayudan a empatizar con la gente que tanto necesitan. Pero quiero decir que no nos vamos a dar por vencidos, vamos a volver presentar un proyecto alternativo, con las mismas características, pero con un trabajo más coordinado con el Poder Ejecutivo”, manifestó.

Lea más: Términos adecuados y respetuosos al referirse a las personas con discapacidad

Resaltó que ayer se reunió con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y le explicaron los alcances. Dijo que ya aclararon dudas y acordaron mejores especificaciones en el proyecto, que garanticen la disponibilidad presupuestaria.

Dijo que el proyecto presentado por el cartismo es una respuesta parche y solo implica la pensión para adultos mayores con discapacidad, no a los niños, jóvenes o adultos.