Prieto no piensa renunciar y el PLRA y oposición cierran filas en Diputados

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo), afirmó que no pensó en usar como salida la renuncia y que hará frente al cartismo ante el proceso de intervención contra él que está en trámite en Diputados, impulsado de la mano del contralor Camilo Benítez, contra quien no descarta accionar penalmente, y en ese marco se reunió con la mayoría de los 22 miembros de la bancada unificada del PLRA y con los del tercer espacio, en Cámara Baja.

“Todavía no me detuve a pensar eso (renuncia), son cosas que no me pasan por la cabeza. A nosotros nos gustan los desafíos, por eso es que estamos acá y nos candidatamos de manera independiente”, afirmó en conferencia de prensa previa a la reunión con los diputados.

Esto, ante el planteamiento de que la renuncia podría evitar su inminente destitución ante la suficiente mayoría cartista en la Cámara Baja. Agregó que ejercerá su defensa en Diputados y afirmó que la “persecución” cartista lo fortalece de cara a sus eventuales aspiraciones presidenciales en 2028.

“Creo que todos los golpes que recibimos vamos a lograr capitalizarlos en el futuro”, refirió.

La renuncia es una salida que podría frustrar los aparentes planes del cartismo de recuperar la municipalidad de Ciudad del Este antes de las elecciones, ya que de concretarse la destitución tras la intervención sí o sí deberán hacerse elecciones complementarias, donde el cartismo –que apoya al clan Zacarías Irún– tiene a su favor los recursos del Estado y sobre todo los de Itaipú.

En cambio, si renuncia, podría elegirse a un sucesor en la Junta, donde Prieto hasta ahora mantiene una mayoría propia.

Denuncia penal y juicio político

El intendente esteño afirmó que no descarta más adelante presentar denuncia penal por eventuales figuras, como “asociación criminal” contra el contralor Camilo Benítez, aunque también mencionó que están expectantes al planteamiento de juicio político contra el mismo.

“En eso (denuncia penal y posibles figuras penales a ser denunciadas) están trabajando nuestros abogados, yo creo que suficiente golpe podría llegar a tener con el juicio político”, dijo.

No dio plazos eventuales para accionar, ya que según afirmó “ahora mismo estoy concentrado en mi defensa y después de esto vamos a estar ocupándonos de ajustar cuentas con este mentiroso”.

Valoró el apoyo de la oposición, a la par de tirotear contra el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, a quién tildó de “charlatán” y que se pasa diciendo estupideces”, y también contra un exaliado, el jefe de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, quien ahora lo ataca.

“Creo que él (Payo) está viendo solamente –con una mirada muy miope– sus propios intereses. Un Miguel Prieto debilitado, obviamente, le conviene a Payo Cubas. Él está jugando esa carta y no ve el horizonte hacia donde se está yendo la oposición. Solo mira a sí mismo, lo que le conviene”, refirió.

Manifestación ya tiene lugar y hora

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ya había anunciado hace unos días la convocatoria a una manifestación de respaldo a su favor, a ser realizada mañana, y ayer confirmó hora y lugar de partida.

La invitación para sus adherentes es reunirse a las 8:00 en el km 10 de la Ruta Internacional de Ciudad del Este (actual Km 333 de la PY02) y marchar hasta la rotonda Oasis.

El pedido de intervención ingresó el miércoles último en Diputados y se espera que este martes 27, “sobre tablas”, se plantee la integración de las Comisiones Especiales, que son las que deben emitir un dictamen que, aunque no es vinculante, habilita a que se vote la intervención o no, la cual se debe resolver por mayoría simple.

Liberales se unen y analizan juicio

El líder de la bancada unificada liberal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), diputado Rodrigo Blanco, refirió que en la reunión con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debatieron “ampliamente las cuestiones técnicas y haciendo las valoraciones políticas de todo lo que está ocurriendo” con el pedido de intervención a la municipalidad dirigida por aquel, pero que las definiciones sobre los siguientes pasos las harían recién el lunes, incluido el tema del juicio político al contralor Camilo Benítez.

“En la bancada del PLRA, que finalmente se ha reunificado, quedamos en reunirnos los lunes y ese es un tema que como fue resuelto por el directorio del PLRA es algo que vamos a analizarlo como un primer paso entre nosotros”, dijo Blanco.

El pedido de las autoridades del PLRA de iniciar un juicio político al contralor Benítez es a causa de que lo consideran impulsor del pedido de intervención contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, “por orden” del cartismo, y que para “disimular” también incluyeron la petición de que sea intervenida la administración del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez en Asunción.

Blanco también mencionó que otra de las propuestas a ser analizada es la de su correligionario Adrián “Billy” Vaesken de hacer el “vacío” y no integrar las comisiones especiales de intervención para no legitimar este proceso que consideran viciado.

“Ese es un planteamiento de algunos colegas: el no participar de la Comisión. No hemos decidido aún”, dijo, pero remarcó que objetivamente están viendo hechos que les llaman la atención.

Entre ellos mencionó que “aparentemente es una de las pocas veces que el Ejecutivo con extrema celeridad remite los pedidos de intervención de manera ‘express’” y que desde Contraloría intentarían sugerir que ambos pedidos se traten como un “paquete”.

“Lo correcto es que venga por cuerdas separadas porque son dos casos distintos, dos instituciones independientes y autónomas y el pleno tiene que poder debatir cada caso de forma autónoma, ese sí es un hecho llamativo”, dijo y adelantó la oposición del bloque.