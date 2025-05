Hilario Adorno: Testigos confirman que compró y usó de manera particular camioneta

En la mañana de este lunes declararon en el juicio contra el intendente electo de Puerto Casado Hilario Adorno (ANR-HC), Domingo Vera, ex presidente de la Junta Municipal y actual intendente interino, y otras seis personas, todos concejales casadeños.

Domingo Vera, declaró que el 7 de enero del 2022 recibieron el pedido de la compra de la camioneta y que la Junta Municipal aprobó la compra el 31 de enero, pero que debía ser para la Municipalidad. Sin embargo, en una auditoría la CGR detectó que el pago se hizo con plata municipal, pero que salió a nombre del intendente y no del municipio, por lo cual decidieron presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

Indicó además que Hilario Adorno dejó de informar sobre el proceso de adquisición de la camioneta y que tampoco llamó a una licitación pública, pese a que por el monto, G. 320 millones no debía comprarlo de manera directa, sino pasar por una licitación.

Similar declaración dieron los concejales colorados Vicente Chamorro y María Laura Díaz, quienes agregaron que Hilario Adornous no solo compró la camioneta con recurso municipal, sino que además el uso que le da es particular.

El móvil se encuentra siempre a su manejo, está en su residencia incluso fuera del horario establecido.

También declararon los concejales Emilce Diaz, Feliciano Cantero, Angela Domínguez y Claudio Martínez.

Antecedentes

Hilario Adorno está acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Según la acusación del Ministerio Público, el cartista, como intendente, suscribió una resolución municipal por la cual se adelantó tres meses de salario, específicamente, marzo, abril y mayo de 2022. Cuando realizó dicho acto recién estaba en los primeros días de enero, pero lo hizo para tratar de justificar el pago de la primera cuota de la camioneta con un cheque municipal.

El monto retirado fue de G. 50 millones y lo utilizó para pagar la primera cuota de la camioneta de la marca Mitsubishi L200, Tritón, modelo 2022, a título personal, librando en su rol de intendente municipal de Puerto Casado.

El documento fue a la orden de Nipón Automotores y no a nombre del cartista, como hubiese correspondido, en caso de tratarse de cheque con el cual estaba adelantando salarios.