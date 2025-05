Cartismo dice que aún no decide intervención, pero defiende auditorías de la CGR

No figura en el orden del día de la sesión de hoy el pedido de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Según el diputado César Cerini, la bancada cartista todavía no definió una postura conjunta al respecto.

Señaló que ayer los técnicos de la Contraloría presentaron las auditorías realizadas a ambas comunas y las reiteradas irregularidades detectadas. Señaló que la institución presentó incluso que se detectaron presuntos documentos falsos tras el cruzamiento de informes, en el caso de Ciudad del Este.

Sobre Miguel Prieto, puntualmente, dijo que los informes reales fueron demostrados por Contraloría y no se trata de una cuestión “política”, como denuncia la oposición.

“Si no tenés documentos para refutar todas irregularidades, entonces buscas qué hacer y es a través de la gente, tratar de manipularles, de mentirles, engañarles”, dijo sobre Prieto.

El diputado cartista cuestionó que la oposición se retirara de la presentación de informes de la Contraloría ayer y dijo que solo así podían obtener datos reales para emitir opiniones.

“Acá los números son los que cantan. Esta es la parte técnica. Esto es lo que se tiene que tener. Qué puedo decir si me consultás y no tengo los datos, puedo decir lo que se me antoja, lo que pretendo, lo que me conviene. Después viene la parte política, que son las decisiones que se van a tomar. Pero es importante que la ciudadanía sepa cuál es el motivo y que se dé la solución para darle tranquilidad a la gente, porque al fin y al cabo siempre la ciudadanía está pendiente de lo que está pasando“, indicó.

El parlamentario señaló que por el momento siguen sin definir el voto cartista. “Todavía no hemos tomado una decisión en bancada, no está dentro del orden del día, no sabemos si se va a llamar a cuarto intermedio o va a pasar directamente para la siguiente sesión, pero por de pronto no está dentro del orden del día”, finalizó sobre este punto.