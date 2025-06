¿Prieto-Estigarribia? Gobernador habló de esta posible chapa presidencial

Las comisiones especiales de la Cámara de Diputados, copadas por el cartismo, emitirían sus dictámenes el lunes y el martes. Horas después se aprobaría intervenir la gestión del intendente de Ciudad del Este, el opositor Miguel Prieto (YoCreo), y se salvaría al de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), habló sobre las afirmaciones desde la oposición que refieren que el pedido de intervención a la administración de Prieto, realizado por la Contraloría General de la República (CGR), responden a una persecución política contra el intendente esteño debido a que este anunció su candidatura a la presidencia para el 2028.

Estigarribia afirmó que siempre hubo persecución en el plano de la política nacional, pero que actualmente se intensificó.

Temor en oposición y colorados disidentes

Mencionó que los pedidos de intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción han generado un temor en los intendentes y gobernadores de oposición e, incluso, en aquellos colorados disidentes.

De su parte, indicó que se siente “tranquilo” porque “estamos haciendo bien las cosas”.

Igualmente, resaltó que las autoridades que están en los cargos deben demostrar con sus acciones que no cometen las mismas irregularidades de las que se le acusa a los oficialistas.

“Mi discurso es que tenemos que tener un discurso y una actuación diferentes a lo que criticamos. Si criticamos el nepotismo, tenemos que tratar de no ser parte del nepotismo también. Si él (Miguel Prieto) admite nepotismo, creo que es responsable de eso”, expresó.

Prematuro hablar de candidaturas

Estigarribia, si bien resaltó que aún es prematuro para hablar de candidaturas para las presidenciales, indicó que las gestiones de las autoridades de la oposición servirán para que en un futuro, luego de los comicios municipales, se analice quiénes de las figuras tienen mejor aceptación para conformar una chapa.

“Cuando estás en un cargo de administrador, en este caso de gobernador o intendente, vos estás al tiro en blanco de los entes controladores del Gobierno. No tengo temor de que me pueda alcanzar o no, tengo que estar seguro del trabajo que estamos haciendo y demostrar de que las acusaciones no son reales. Si es una decisión política, ya es otra cosa. Esto (Prieto) tiene más tinte de una persecución política antes de controlar las administraciones”, mencionó.

A su vez, descartó que, de momento, haya acuerdo para que él conforme una dupla presidencial con Prieto, ya sea como su vicepresidente o viceversa.

“Una dupla que se habla Miguel-Ricardo o Ricardo-Miguel es muy prematuro, yo hoy estoy como gobernador y no está nada definido. Es prematuro aún y de balde vamos a hablar de una chapa todavía faltando tres años para las elecciones”, mencionó.

Candidato para directorio del PLRA

Por otra parte, anunció que el candidato de su movimiento Nuevo Liberalismo para titular del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) será el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros.