Funcionarios consulares asisten a acto partidario en ANR, violando la ley

El martes 10 de junio último, un grupo de dirigentes del departamento de Ñeembucú acudió a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con el objetivo de entregar 3.000 solicitudes de afiliación a la agrupación que preside el exmandatario Horacio Cartes.

La comitiva estuvo encabezada por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. También participaron del encuentro el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón; la diputada Fabiana Souto, esposa de Alliana; y el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja. Todo transcurrió en horario laboral.

Sin embargo, llamó la tención la presencia de varios funcionarios consulares, concretamente en las oficinas en Formosa y Resistencia, Argentina. Se observaron en la foto grupal a José Francisco Maciel Mendez, actual primer secretario en el consulado en Formosa. También a Fernando de Jesús Musa Fernández, quien tiene el cargo de oficial. El consulado en Formosa está a cargo de Carlos Ruiz Barboza, exconcejal departamental de Presidente Hayes. Se trata de un funcionario docente del Ministerio de Educación y es allegado al senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, actual presidente del Congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Santi Peña llena consulados de políticos y nepobabies

También fue visto el oficial en Formosa, Walter Rodrigo Sotelo Benega. En la foto también aparece Fabio Alberto López Riveros, actual jefe de misión interino del consulado en Resistencia. Asimismo asistió, según las fuentes partidarias, Osvaldo Javier Velazco Benítez, actual segundo secretario en Resistencia. La práctica de la presencia de funcionarios consultares en actos políticos es recurrente en los últimos años, pisoteando tanto la anterior normativa 13335/99, así como la actual 6935/22.

Para tener una idea, el primer secretario percibe el salario de US$ 4.505. A esto se agrega el pago por diferencia por costo de vida y subsidio de alquiler. En tanto, el segundo secretario tiene el salario de US$ 3.678, más alquiler y el plus. El oficial percibe US$ 3.497.

Lea más: Peña ubica a parientes y amigos de Alliana y Bachi en consulados en Argentina

¿Qué dice la ley?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

Lea más: Cuñada de Bachi y Tani Adorno ya “están mejor” en consulados

En tanto el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.