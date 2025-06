Ovelar trata a ministra de Salud de “inepta e ineficiente” y de “dañar la imagen del presidente”

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) tildó de “inepta e ineficiente” a la ministra de Salud, María Teresa Barán, porque no acudió a la reunión de la comisión para dar su opinión sobre el proyecto de ley “De exoneración tributaria para la adquisición de vacunas y fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)”, proyecto que fue presentado por el senador Rafael Filizzola (PDP) y la senadora Esperanza Martínez (FG).

El senador Ovelar, molesto por la ausencia de la ministra de Salud dijo que sin la opinión de la ministra la comisión iba a emitir dictamen sobre el proyecto de ley. “Aparte de inepta e ineficiente esa señora que daña enormemente la imagen del presidente de la República, encima no viene a defender un presupuesto, que nosotros vamos a tratar de igual manera”, dijo el senador.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) coincidió con su colega al señalar que, si a la ministra no le interesa los temas que atañen a su cartera y que se tratan en el Senado, no tienen porque esperar su opinión. Indicó que Barán está enterada del motivo de la convocatoria. “No le interesa porque ni siquiera manda a un representante”, enfatizó y manifestó su desacuerdo en que “el mozo, el portero” acudan en representación de la institución.

Ovelar volvió a intervenir y dijo que en un caso excepcional la Comisión de Hacienda acepta a los viceministros de Hacienda teniendo en cuenta la polifuncionalidad y los compromisos del ministros de Economía.“En los demás casos no hacemos excepciones, o vienen los titulares o de lo contrario no tratamos los puntos referentes a las diferentes carteras”, enfatizó.

El senador Lider Amarilla (PLRA) afirmó que la presencia de la ministra iba a ser importante por la información técnica que requerían y la trató de “irresponsable”. También dijo que no tienen todos los elementos para dictaminar y que la exoneración del IVA va a beneficiar al sector privado.

La senadora Amarilla señaló que, si bien la exoneración va a beneficiar al sector privado, beneficiará al pueblo en general a la hora de comprar las vacunas a un menor precio. Por su parte, el senador Natalicio Chase (ANR, HC) propuso aplazar el proyecto de ley para tener la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo va a afectar al consumidor final y al fisco.

Ovelar lamentó que tengan que debatir sobre el proyecto haciendo hipótesis y otros senadores se sumaron a la intención de posponer el estudio de la norma.

La senadora Esperanza Martínez (FG) una de las proyectistas, dijo que la exoneración del IVA ya estaba contemplada en una ley anterior del Programa Ampliados de Inmunizaciones y que el mismo ha logrado las metas internacionales erradicando varias enfermedades en el Paraguay. “Ha sido un elemento extraordinario para combatir la mortalidad infantil”.

“Si ese dinero, que está en el presupuesto hoy no va al tema del pago del IVA, va a quedar ese dinero para mejorar en insumos, en el sistema de información, un 5% de ese dinero puede ser destinado al sostenimiento, a la ampliación y a la modernización al programa de vacunas”, explicó la senadora.

Indicó que la intención es mantener una decisión que ya se hizo en la ley anterior y, en segundo lugar, aclaró que el programa es público y estatal y no va dirigido a una farmacia o a que un importador esté exonerado de pagar el IVA en sus ventas correspondientes.

Martínez también reprochó a la ministra de Salud y dijo que su ausencia es reiterativa: Recordó que tampoco acudió a la reunión de la comisión especial que investiga la “mafia de los pagarés” a diferencia de otros ministerios como el de Defensa, Interior y Educación y mencionó que la ministra preguntó porqué iba a ser importante su presencia. “No le importa que el fenómeno afecte al 60% de las enfermeras, jubiladas de su ministerio”, cuestionó.

Finalmente, por mayoría de votos, la comisión resolvió aplazar por una semana más el estudio del proyecto de ley.