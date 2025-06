Miguel Prieto confirma que volverá a candidatarse si es destituido

El interventor Ramón Isidoro Ramírez Caballero asumirá la administración de Ciudad del Este el lunes. El intendente Miguel Prieto se mostró muy confiado y afirmó que van a demostrar la buena gestión con documentos y “la verdad”.

“Estoy convencido de que no es una decisión muy constitucional, pero es lo que nos toca. Nos vamos a someter al proceso de intervención con mucha transparencia e instando a que evitemos todo tipo de violencia. Vamos a someternos y a responder a los cuestionamientos con documentos y con la verdad”, manifestó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

Lea más: Así trabajará el interventor Ramón Ramírez en Ciudad del Este

Las opciones de Miguel Prieto si lo destituyen

Aseguró que su equipo está preparado para “lo que venga” y tiene al menos dos opciones. Por un lado, ya tienen designado a un concejal que lo podría reemplazar, pero también si es destituido y se llaman a elecciones para el periodo de mandato que le queda, aseguró que va a volver a candidatarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Luis María Ljubetich dijo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no es un órgano consultor y que mi candidatura se puede decidir en el periodo de tachas y reclamos, si alguien viene a impugnar mi candidatura. El Partido Colorado no va a impugnarme, pero van a contratar a cualquier persona que lo haga. Si no me tienen miedo, en elecciones, dejen que me candidate y veamos en la cancha qué quiere Ciudad del Este, es un desafío abierto. Ya le ganamos al zacariísmo y le vamos a volver a ganar”, expresó muy seguro.

¿Cómo Prieto deja Ciudad del Este?

Por otra parte, el intendente señaló que deja una administración municipal mucho más ordenada que como la encontró tras la administración del Clan Zacarías. Afirmó que dejan una caja municipal muy robusta.

“Teníamos un crecimiento patrimonial, que no superaba los G. 90.000 millones y, con el corte administrativo, van a ver un patrimonio de más de 900.000 millones”, garantizó.

Aseguró que si lo hubiesen dejado terminar su mandato, lo iba a hacer con “deuda cero”. En materia de transporte, resaltó que los buses eléctricos municipales van a terminar de pagarse el año que viene y constituyen el 20% de la flota de la ciudad, son amigables con el ambiente y mejoran la calidad de vida de los más de 2.000 usuarios.