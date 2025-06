Pedido de intervención a Encarnación: “siempre están los rumores”, responde Yd

A rumores y comentarios de pasillo redujo el intendente de Encarnación, Luis Yd, la información sobre pedidos de intervención a su gestión. Esto se dio luego de que el diputado colorado cartista, César Cerini, pidió auditoría de Contraloría y luego intervención tras haber recibido un pedido de plan de mejora que realizó la CGR a la Municipalidad de Encarnación, teniendo en cuenta que el diputado preside la Comisión de Cuentas y Control Presupuestario.

“Desde el primer día que ganamos las elecciones en el 2015 hubo ese comentario de pasillo en el ámbito político. Sí, siempre están los rumores. Los concejales suelen pedir cosas a la Contraloría y si la Contraloría resolvió algo, todavía no nos comunicó, por lo menos, al municipio. Ahora, que haya comunicado al diputado que acabas de mencionar, o al pleno de la Cámara de Diputados, desconozco”, respondió en entrevista con A La Gran 730.

Fue consultado si tras las intervenciones que afectan a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este los rumores incrementaron, a lo que respondió que vio menos interés en Encarnación.

“No, la verdad que respondiendo en forma absolutamente sincera, te diré que después de estas dos solicitudes de intervención, como hemos sentido menos el interés por Encarnación”, sostuvo.

Pedido de intervención a Encarnación

El intendente dijo que en el peor escenario en el que se presente un pedido de intervención a su gestión, no hay ninguna posibilidad de que renuncie, ya que cree que si hay una solicitud de la Contraloría, actualmente están cumpliendo con la misma.

“Las respuestas son enmarcadas dentro del marco constitucional que tenemos como función, entonces no hay porque renunciar si uno no ha hecho nada indebido, entonces no existe en mi posibilidad ningún tipo de, incluso, si de llegarse a la intervención, de ninguna manera, ni remotamente la posibilidad de renunciar. No tenemos razones de salud para no estar al frente de esta responsabilidad. No tenemos razones jurídicas para no estar al frente de esta responsabilidad, por lo cual no existe posibilidad de renunciar”, aseguró.

Agregó que la semana pasada recibieron la conclusión de la CGR en la que esta pide a la administración de Yd presentar un plan de mejoras en un plazo de 30 días que refiere a aspectos ambientales, gestión de residuos, relleno sanitario municipal. Dicha nota tiene fecha del 10 de junio del año 2025. El documento es la nota de la Contraloría 3.330 y refiere a la resolución 592/2024.

“Estamos trabajando sobre ello y otro tipo de verificación o de auditoría abierta, no existe. Una es una auditoría general del año 2023 que ya respondimos y nos vino el pedido del plan de mejora, que tenemos todavía, estamos en plazo. Eso es el último y los demás estamos aplicando todas las mejoras que normalmente la Contraloría nos audita, nos verifica, y nos recomienda”, aseveró.

Agregó que ya en el primer periodo, del 2015 al 2021, en plena pandemia del Covid, les amanecieron con un pedido de intervención a su gestión que se dio a pedido de un concejal perteneciente al Partido Liberal, que se dio vuelta y se alió con el sector que tenía la mayoría de siete concejales en la Junta Municipal.

Yd no ve motivo para intervención

“Conquistaron el pedido de intervención, fuimos a Asunción, hicimos nuestro descargo, ya me sentaron en el banquillo de los acusados ante un juicio político, porque la intervención, si se hace la intervención, es prácticamente el primer paso para la decisión política. Salimos airosos de aquel entonces, nos ocupamos un mes, nos instalamos en la capital, hicimos nuestro descargo y no hubo razones ni la mayoría necesaria en aquel entonces”, relató.

Contó que en este periodo escuchó hace varios meses que iba a haber otro pedido de intervención que aguardan para definir la hoja de ruta y hacer el trabajo para su descargo.

Citó también que cuentan con algunas causas en el Ministerio Público que las están tramitando. Insistió en que no encuentra ninguna razón por la cual un diputado, o la Cámara de Diputados en mayoría por sí misma, pueda solicitar ningún tipo de intervención, pero de producirse, están dispuestos y preparados para enfrentarlo nuevamente. “Esta administración municipal no tiene absolutamente ninguna causal para solicitar intervención”, concluyó.