Villate “compite fuerte” entre los “peores ministros”, según senadora

Gustavo Villate, titular del Mitic, “compite fuerte” entre los peores ministros del gobierno de Santiago Peña, según opinó la senadora del PLRA Celeste Amarilla, teniendo en cuenta la frecuencia de ataques cibernéticos en los que se roban datos de los ciudadanos de las bases de datos de las instituciones públicas.

“Compite fuerte con otros y con Salud, obviamente, pero si tenemos dos años de una terapia intensiva neonatal que no funciona, dos años, ¿qué es lo que no se puede reparar en dos años? Reparás pero hasta tu cuerpo, no sé... Yo creo que de las peores es Barán. Sigue Villate o empata”, sostuvo.

La parlamentaria fue consultada si es que ante estos ataques constantes correspondería la destitución de Gustavo Villate.

“Podría ser, pero primero quiero escuchar qué está haciendo. A lo mejor está haciendo algo que no puede divulgar, digámosle, de este procedimiento. No sé, démosle el beneficio de la duda, pero finalmente tiene que irse. De todas maneras, Mitic hasta hoy, independientemente a los hackeos, yo no estoy viendo los resultados. Vuelvo a decir: quizás estén haciendo cosas que van a tener su fruto, pero segundo año ya”, refirió.

Ataques cibernéticos

Celeste Amarilla recalcó que es bastante grave lo que está pasando, teniendo en cuenta que hubo advertencias, como el caso del hackeo de la agencia de inteligencia de Brasil que espiaron los dispositivos de las autoridades nacionales en el marco de la renegociación de la tarifa de Itaipú, hecho que estaba en el campo de Gustavo Villate.

“Si bien está en manos de Cancillería el trato con Brasil, Villate es el que tiene que saber por qué no se protegieron esos datos de Paraguay, cómo se filtran y ahora no solamente instituciones, yo estoy escuchando en la tele muchísimas denuncias también privadas y estamos en una especie, bueno, ayer Diputados muy bien dictó una alerta informática”, recordó.

La senadora liberal insistió en que si bien se sabe que se robaron los datos de todas las personas, el hecho puede llegar a mayores, por lo que no debe ser minimizado, considerando que no es un simple hackeo para finalmente para robar dinero del banco, que sería lo menos, hecho del cual ella fue víctima.

“Esto puede terminar en duplicación de identidades, esto puede terminar en crímenes hechos a tu nombre y no le están tomando en serio. Yo tengo una caja de ahorro en un banco de plaza. De la caja de ahorro quitaron dinero. O sea, alguien tenía mi número de la caja de ahorro, mi nombre, etcétera, y retiraba. Pagaba cosas de la caja de ahorro. Y totalizó algo así... la primera vez fue... totalizó, creo que algo así como G. 7 millones. Para cuando yo me di cuenta, ahora, hace un mes”, sostuvo.

Senadora víctima de hackeo

Dijo que si bien volvieron a robarle tras haber descubierto el hackeo, la entidad bancaria le devolvió el dinero y activaron un sistema de seguridad en que bloquearon automáticamente la cuenta.

Lamentó que el Mitic no presentó ningún plan que tranquilice, ya que ninguna de las explicaciones que dio Villate en sus intervenciones fue satisfactoria para dar tranquilidad a la ciudadanía.

“Yo creo que el primer paso que podemos hacer acá en el Senado es mínimamente convocarle a que nos explique qué están haciendo, o al plenario o lo que sea, porque es de interés de todos finalmente para que nos explique porque quizás está haciendo algo y nosotros no sabemos; sin embargo, sigue habiendo”, concluyó.