Concordia colorada en CDE: “El consenso total es imposible”

El fin de semana se oficializó una alianza entre el cartismo y la disidencia colorada para la precandidatura de Roberto González Vaesken a la intendencia de Ciudad del Este. Al respecto, el diputado Luis González Vaesken señaló que la gran mayoría de la dirigencia de la Asociación Nacional Republicana apoya esa decisión.

“Gran parte de la dirigencia en Alto Paraná, en Ciudad del Este, específicamente, hoy coinciden en que Roberto González Vaesken puede ser un buen candidato para las elecciones“, declaró.

No obstante, acotó que no hay un consenso total respecto a esta candidatura. “Indudablemente, Concordia no es una imposición, es la apertura y el entendimiento de líderes de regionales, líderes nacionales, de tratar de construir candidaturas relativamente de consenso. Siempre decimos que el consenso total es casi imposible, atendiendo a que hay muchas personas que tienen pretensiones genuinas de participar en una elección", acotó.

Indicó que la “Concordia va a existir”, pero señaló que no van a poder aglutinar a todos los líderes de la ANR en Alto Paraná.

“Falta un año para la elección, esto puede generar todavía trabajo en todas las bases, tratar de aglutinar a la gente, pero casi es imposible creer que el 100% vamos a estar en una misma línea, eso no existe ni en el Partido Colorado ni en la oposición”, señaló.

Señaló que es “casi imposible” bajar una línea, porque siempre pueden surgir otros candidatos y se podrían perder votos.

