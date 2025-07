Intendente de Hohenau, condenado por agredir al senador Colym Soroka

El intendente de Hohenau, Enrique Hahn Villalba, fue condenado a seis meses de pena privativa de libertad y deberá pagar G. 50.000.000 como reparación social a una entidad benéfica.

El mismo fue hallado culpable de agredir físicamente al senador Colym Soroka. El incidente, que se hizo público el 1 de octubre de 2024 durante la Fiesta de las Colectividades, fue registrado en un video que rápidamente se viralizó.

Soroka, ausente en la audiencia

El proceso judicial generó controversia desde su inicio, especialmente por la ausencia del senador Soroka.

El abogado del jefe comunal, Daniel Báez, calificó de “curioso” el desarrollo del juicio, señalando que la jueza rechazó el pedido de abandono de querella a pesar de que el legislador no se presentó.

“En el proceso penal paraguayo, cuando el querellante no concurre, se produce el abandono. La jueza no hizo lugar a nuestro pedido, alegando que su abogado contaba con poder, pero era un poder común, no uno especial para actuar personalmente en juicio”, explicó Báez.

Báez también cuestionó la fundamentación de la sentencia. Según detalló, la jueza argumentó que hubo maltrato físico por un empujón y lesión por un puñetazo. “En el peor de los casos, si hubo puñetazo, puede haber maltrato físico, pero lesión no, porque no hubo gravedad clínica. Solo se menciona una equimosis leve, sin reposo ni incapacidad”, manifestó el defensor.

La agresión ocurrió tras un evento y se dio a conocer públicamente gracias a un video en el que se ve al intendente golpear al senador.

En las imágenes también se escucha a un testigo intervenir para frenar el altercado: “¿Qué te pasa, qué te pasa?”, se oye reclamar al separador.