Informe de gestión: Peña olvidó temas clave y se niega a escuchar a la oposición, según diputada

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) comentó sobre el informe anual de gestión que el presidente Santiago Peña presentó ayer ante ambas Cámaras del Congreso Nacional y opinó que el mandatario “planteó el país de las maravillas que esperábamos que plantee” y olvidó mencionar temas importantes en los que su gobierno no ha llenado las expectativas.

Entre ataques a la oposición y a la prensa crítica, el presidente Peña hizo ayer ante el Congreso alarde de factores económicos como una deuda pública relativamente baja y una “inflación controlada”, de estadísticas de reducción de la pobreza, de programas como el de alimentación escolar “Hambre Cero” y el de acceso a viviendas “Che Róga Porâ”, entre otros aspectos que enmarcó como logros de su gobierno, que se acerca a cumplir su segundo año.

Sin embargo, voces de la oposición lo acusaron de no estar en contacto con la realidad de la ciudadanía de a pie y argumentaron que los efectos de los logros económicos que celebró el mandatario solo llegan a un porcentaje reducido de la población.

Las omisiones del Presidente

La diputada Vallejo dijo primeramente que le sorprendió que “un presidente de todos los paraguayos comience (su informe de gestión) atacando a la prensa, a la oposición, a empresarios” y dijo coincidir con el pensamiento de que Paraguay es un “país de las maravillas”, pero uno lastrado por la corrupción.

Indicó que, en su informe, el presidente Peña olvidó mencionar temas clave como las negociaciones con Brasil en torno a la Itaipú Binacional, la situación de las comunidades indígenas hundidas en la pobreza, las personas que permanecen secuestradas por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo –entre ellas el exvicepresidente de la República Óscar Denis–, el flagelo de las drogas sobre la ciudadanía y los frecuentes ciberataques a la infraestructura informática del Estado.

“Habló de grandes obras, de escuelas modelo, de los hospitales nuevos, pero no de los que se caen a pedazos, que son a los que va la gente”, añadió.

Flaquezas en educación

La parlamentaria hizo énfasis en las falencias del sistema educativo como un tema de especial preocupación que el Presidente omitió en su informe.

“No habló de la incapacidad de los niños de entender lo que leen, eso nos llega a las universidades”, dijo.

Opinó que la alimentación escolar o la provisión de pupitres, iniciativas muy celebradas por el Presidente y sus aliados, son cuestiones “periféricas” que no dejan de ser importantes, pero “en educación lo fundamental es que los niños aprendan” para que en el futuro el país tenga “buenos profesionales, buenos congresistas, buenos gobernantes”.

“No quieren escucharnos”

La diputada cuestionó que el presidente Peña haya insinuado que la oposición no está dispuesta a trabajar con el Gobierno cuando, según dijo la legisladora, los representantes del Poder Ejecutivo “no quieren hablar con nosotros, no quieren escuchar” a los opositores.

“Nosotros queremos reunirnos con el Presidente, desde que comenzó su gobierno lo estoy pidiendo”, afirmó. “Él dice ‘súmense’. Y yo no tengo problema de hablar con quien sea. Que él o el vicepresidente no quieran hablar con nosotros es otro tema, pero que no diga que no queremos hablar con él”, enfatizó.

La legisladora opositora dijo que el Gobierno no carece de procesos interesantes y programas favorables, de los que citó como ejemplo a “Che Róga Porá”, que permite acceso a créditos blandos para que los ciudadanos “de clase media” puedan acceder a casas, pero indicó que “son procesos que requieren una comunicación efectiva que no existe, la gente no se entera”.

Finalmente, cuestionó que haga alarde de la supuesta solución de problemas de larga data cuando su propio partido, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), lleva más más de 70 años casi ininterrumpidos en el poder.