Ministro del MAG puso a allegada para auditarlo

Mediante la resolución Nº 645 del 20 de mayo último, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, ascendió y designó a Victoria Analy Giménez como directora interina de Auditoría Interna del MAG, de quien dice que no es su familiar pero reconoció que el padre de la misma, Arnaldo Giménez, “es conocido de la familia, oriundo de mi zona, pero no es mi pariente, no es mi primo”.

La misma es funcionaria de la Cámara de Diputados pero “comisionada” al MAG, donde anteriormente era “encargada de despacho” de la Dirección de Auditoría Interna, pero en mayo último ya fue ascendida a Directora Interina.

Como funcionaria de Diputados tiene un salario mensual asignado de G. 7.700.000 y en el MAG tiene una remuneración extraordinaria de G. 1.413.913, haciendo que su ingreso mensual sea de un total de G. 9.113.913, según el último registro oficial disponible (Mayo).

La funcionaria, quien dice tener título de “contadora pública” será la encargada de auditar la gestión del ministro Giménez, quien pese a negar un eventual vínculo familiar igualmente podría implicar un caso de conflicto de interés.

“Son conocidos nuestros, son vecinos de mis padres, en la campaña todos los que tenemos el mismo apellido nos tratamos de pariente, pero no tienen ningún parentesco con nosotros, de grado de sangre, a eso me refiero”, dijo el ministro.

Al ser insistido si pese a la ausencia de un vínculo familiar no podría haber un conflicto de interés al ser “conocidos”, respondió: “No, nada que ver casi no hablo con sus familiares, no me relaciono con sus familiares, ni con su padre en particular”.

El jefe del MAG finalmente dijo que cree que las “especulaciones” respecto a la funcionaria son por un “disgusto interno” por hacer su trabajo.

“Yo creo que ella está creando mucha roncha, es una mujer muy eficiente, insiste en los controles” y supuestamente no nombraría en dicho cargo a alguien afín a él, ya que “yo lo que necesito es una persona que haga su trabajo de auditoría y no que me apañe”.

No piensa dejar el cargo

Por otra parte, ayer durante la Feria de Productores realizada en la Costanera de Asunción, el ministro Giménez fue consultado sobre la posibilidad de su retorno a la Cámara de Senadores, ante la posible designación como embajador ante Estados Unidos de América del senador cartista Gustavo Leite.

“Yo siempre estoy listo para volver al Congreso, pero nadie me planteó aún”, manifestó. Agregó que cree que “vamos a tener un nuevo senador”, haciendo referencia a que él seguiría como ministro y asumiría el suplente el cuestionado político Alfonso Noria (ANR).