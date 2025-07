Nakayama impulsa ley para derribar narcoavionetas y afirma que Paraguay está entre los países con más pistas clandestinas

La propuesta se da a conocer el mismo día en que la Cámara de Diputados archivará una iniciativa similar. Pese a ello, el senador Eduardo Nakayama (independiente) apuesta por avanzar con un nuevo texto desde el Senado.

“Hemos presentado un proyecto para darle esta posibilidad a la Fuerza Aérea Paraguaya. Ahora que se han adquirido los aviones Super Tucano, no tendría sentido no contar con la capacidad de perseguir y derribar a las narcoavionetas que no acaten las instrucciones”, explicó.

El legislador sostuvo que su propuesta se basa en el modelo de ley vigente en Brasil, que ha tenido un claro efecto disuasorio en el tráfico ilegal aéreo. “Las narcoavionetas prefieren desviarse a Paraguay porque hasta ahora no contábamos ni con radares, ni con aviones de persecución, ni con el marco legal para derribarlas. Eso tiene que cambiar”, afirmó Nakayama.

Con la incorporación de radares y los aviones Super Tucano, el senador cree que es el momento oportuno para cerrar “la ecuación” con una legislación específica que respalde a la Fuerza Aérea. “Es clave dotar de herramientas legales a nuestras fuerzas para actuar con claridad y firmeza”, remarcó.

Aunque el ministro de Defensa y el comandante de la Fuerza Aérea han manifestado que ya existen protocolos para actuar en casos extremos, Nakayama considera que la normativa actual es ambigua. “Ellos dicen que ya cuentan con esa posibilidad, pero creemos que la ley debe ser mucho más clara y específica para habilitar esa última ratio, es decir, el derribo como último recurso”, dijo.

Paraguay, entre los países con más pistas clandestinas del mundo

Nakayama también alertó sobre la gravedad del problema: “Paraguay es uno de los países con más pistas clandestinas del mundo. Solo nos superan Estados Unidos y dos o tres países más. La gran mayoría no transporta pasajeros, sino droga, principalmente cocaína proveniente de Bolivia y Perú”.

Consultado sobre la coexistencia del texto presentado con el que hoy será archivado en Diputados, Nakayama expresó apertura a una eventual integración legislativa. “La idea es que, cuando esto llegue al Senado, podamos fusionar propuestas y sacar un proyecto más completo”, explicó.

El debate sobre el derribo de aeronaves no identificadas sigue siendo una cuestión sensible, que enfrenta posturas políticas, legales y éticas, pero Nakayama insiste en que Paraguay debe fortalecer su defensa ante el avance del narcotráfico transnacional.