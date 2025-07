Diputado cartista niega vínculo con sospechosos del crimen de Melania

Pobladores de Fulgencio Yegros denunciaron ante ABC que el diputado cartista Avelino Dávalos sería padrino de uno de los sospechosos del crimen de Melania Riveros y que solía frecuentar la vivienda de ambos, lo que presuntamente les otorgaría protección política durante la investigación.

Dávalos rechazó tajantemente esa versión, aunque reconoció conocer a las familias implicadas debido a que son oriundos de la misma comunidad.

“No puedo decir a profundidad, pero sí los conozco. Son de mi comunidad. Hace rato que no tengo contacto con la familia. Somos una comunidad muy pequeña, donde siempre convivimos con mucha paz”, afirmó.

Avelino Dávalos negó protección política

El parlamentario descartó brindar respaldo político a los investigados y sostuvo que no mantiene contacto con el sistema judicial.

“Los últimos meses ni años no tengo ninguna comunicación con jueces y fiscales. Absolutamente nada. Niego categóricamente (brindar protección a los sospechosos). Realmente me sorprende y me da mucha pena que gente así tenga que decir barbaridades y acusar sin fundamento. Ni por frente de la casa paso hace años”, expresó.

Dávalos también mencionó que la familia de Melania Riveros cuenta con su apoyo para esclarecer el caso.

Sospechoso se habría fugado

Uno de los sospechosos del crimen, un adolescente de 16 años, se encuentra actualmente prófugo de la Justicia. Se presume que huyó luego de haberse negado a una inspección médica realizada ayer, en la cual se pretendía verificar arañazos que presentaría en el cuerpo.

Este viernes, su vivienda fue allanada, pero no se logró dar con su paradero.

Vecinos denunciaron que ya habían advertido a las autoridades e investigadores sobre la posibilidad de que el adolescente se fugara, especialmente tras haberse negado al examen médico. Finalmente, dicha sospecha se habría confirmado al no encontrarse al menor en su domicilio durante el operativo.

El otro sospechoso del crimen es Marcelo Giménez Duarte (24), quien ya fue imputado por homicidio y se encuentra con prisión preventiva. Fue condenado en 2022 por abuso sexual en perjuicio de la misma niña.

Yegreños anuncian manifestación

Este mediodía, pobladores de Yegros se autoconvocaron frente al Árbol Aguaí para exigir avances en la investigación. Alegan que la inacción del sistema judicial, especialmente en Caazapá, los obliga a movilizarse en busca de justicia.