Video: Si Peña se lo pide, Leite abogará por Cartes en EE.UU. y, violando la ley, plantea quiebre con la Unión Europea

El senador con permiso, que ya juró como embajador, Gustavo Leite, con su sola participación esta mañana de la “Conferencia Magistral” sobre “peligros del progresismo”, una actividad partidaria realizada en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y luego con sus declaraciones, violó la Ley Nº 6935 “Del servicio diplomático y consular”, y además admitió que, si se lo pide Santiago Peña, abogará en EE.UU. por Horacio Cartes, el declarado por ese país como “significativamente corrupto”.

“¿Podrás intervenir para que esa ‘persecución inmisericorde’ y las ‘infamias’ se terminen por una vez y se pueda limpiar el nombre de don Horacio (Cartes), eso es como embajador?”, le consultó una de las participantes de la charla desarrollada hoyr en la ANR.

Ante eso, Leite afirmó que si bien “no es su trabajo”, está dispuesto a eso, bajo pedido del presidente de la República, Santiago Peña.

“Yo voy a hacer lo que la Cancillería me instruya, y la Cancillería me va a instruir lo que el presidente Peña decida. Sin embargo, creo que no es mi trabajo, porque eso ya llegó a una instancia diferente. Tengo entendido que los abogados del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, están trabajando en eso, se salió del ámbito diplomático, pero si me instruyen que lo haga, lo voy a hacer”, respondió el embajador cartista.

Alegó que por ser embajador no es ningún “eunuco lingual” y acotó: “Y si me preguntan en EE.UU. lo que pienso, les voy a contestar lo que pienso”.

“Yo tengo postura y conducta como embajador de un país gigante, el líder del mundo libre (EE.UU), pero yo no soy ‘eunuco lingual’, voy a seguir teniendo mi opinión”, dijo.

De hecho, durante la ponencia ya fungió de defensor de Cartes al afirmar: “Si ustedes se ponen a pensar los tres elementos que fueron usados para sancionar al presidente Cartes ya están enterrados”.

Mediante una Fiscalía complaciente, a cargo de Emiliano Rolón, Cartes logró desestimaciones de sus causas, pero no despejar las dudas en su contra, a juzgar por el hecho de que aún ahora el gobierno de Donald Trump mantiene las sanciones políticas y financieras.

Desprecio y quiebre con la Unión Europea

Pese a las prohibiciones de la ley “Del servicio diplomático y consular” que le inhibe de emitir opiniones que puedan afectar las relaciones internacionales de nuestro país con otros países o bloques regionales, el embajador Leite menospreció la cooperación de la Unión Europea y sugirió romper relaciones con el bloque.

Primero, volvió a utilizar como discurso la ayuda de la UE diciendo que supuestamente busca “pervertir” a la sociedad paraguaya, mismo discurso que este gobierno debió tragarse al mantener la cooperación de 38 millones de euros para la transformación educativa, tras hacer campaña prometiendo derogarla.

“A mí me ocupa que abramos los ojos. Durante 25 años nos dijeron que la cooperación era para que seamos mejor, más independientes, para que haya igualdad y en realidad era para degenerarnos”, dijo sobre la ayuda económica de la Unión Europea.

También se quejó de la “poca empatía de un socio que impone cosas” como dice que es la UE, y planteó considerar prescindir de la relación con el bloque y buscar otros mercados.

“El 4% de nuestras exportaciones van a Europa. Yo buscaría donde ubicar ese 4% y no tener que aceptar ‘imposiciones’”, mencionó, refiriéndose a las exigencias de la UE en el marco de las negociaciones con el Mercosur.

Violaciones a la Ley Diplomática

La Ley Nº 6935, en su artículo 46 inciso a), también prohíbe al ahora embajador Gustavo Leite a “intervenir, directa o indirectamente, en la política o los asuntos internos de otros países”, que fue lo que hizo al opinar sobre la cooperación de la Unión Europea (UE) y las negociaciones con el Mercosur.

Además de eso, el inciso k del mismo artículo también le prohíbe “ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”, como fue la charla en sede del Partido Colorado.

