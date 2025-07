Video: Tras burla del cheesecake, clan ZI tira “Itaipú por la ventana” en mega farra

En la noche de ayer sábado 26 la pareja de políticos cartistas Justo Zacarías Irún y Rocío Abed, esta última líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, hicieron una descarada ostentación de lujo, derroche y abundancia en una fastuosa fiesta de XV años de su hija, donde como se dice “tiraron la casa por la ventana”, aunque se presume que fue financiada en gran parte por los millonarios ingresos de “Lucho” en Itaipú.

El evento se realizó en el exclusivo Bisinii Hotel Boutique ubicado dentro del Paraná Country Club de Hernandarias, donde no escatimaron en la decoración con flores, candelabros tipo “araña”, pantallas led y orquesta en vivo para el momento del baile del vals y la amenización del resto de la velada.

Mientras Abed “festejaba” semanas atrás que algunos pocos “ya están mejor” porque tienen para comer “cheesecake” y beber café “latte”, sus comensales brindaron con vino “Don Melchor” Cabernet Sauvignon de cosecha 2010 -que incluso cosechas más nuevas- cuestan en plaza entre G. 1.300.000 y G. 1.400.000 cada botella.

También hubo barra de tragos y otras bebidas a discreción para quienes no eran afectos al vino.

Entre los invitados pulularon los cartistas, encabezados por Horacio Cartes, el senador Javier Zacarías y familia, el senador Silvio “Beto” Ovelar y su esposa y directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, el vicepresidente Pedro Alliana y la diputada Cristina Villalba, que disfrutó del show en vivo de Kachiporros.

Para las damas, también hubo una isla con maquillajes de primera línea.

La ostentación se torna ofensiva más aún luego de que Abed haya dicho que supuestamente, como si de un indicador económico serio se tratase, que vio en un evento privado “gente probando café de especialidad, comiendo postres, escuchando flamenco y comprando vinilos ¿Eso es lo que hace la gente en un país quebrado? ¿Salir a gastar en latte, vainilla y cheesecake?“.

A esto se le sumó el senador colorado y empresario del rubro frigorífico, Luis Pettengill, que cuestionado ante los elevados precios de la carne vacuna dijo: (la senadora Yolanda Paredes) dice que nadie más puede comprar ni el puchero. El puchero cuesta 9.000 o 10.000 guaraníes, o sea, yo creo que no es algo que no se pueda comprar" y en todo caso recomendó a quienes no le alcanza, a no apuntar a “cortes premium”.

Entre otras autoridades presentes en la fiesta se observó al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre y sus colegas de bancada Héctor “Bocha” Figueredo; Bettina Aguilera, Miguel del Puerto, Luis Urbieta, Yamil Esgaib, Benjamín Cantero, Sebastián Remesowski, Carlos Marcial Godoy, Jorge Barresi y Rodrigo Gamarra. También el liberal Rodrigo Blanco.

Como parte del gabinete de Santiago Peña, también estuvieron los ministro Claudia Centurión (Obras Públicas y Comunicaciones); Juan Carlos Baruja (Urbanismo, Vivienda y Hábitat) entre otros.

También el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura (CM) en representación del gremio de abogados, Enrique Berni.