Cartismo buscaría salvar a Noelia Cabrera con expulsión de Celeste Amarilla y Ever Villalba

Un supuesto caso de “nepotismo, planillerismo y producción de documentos falsos” se buscaría instalar hacia los senadores liberales Celeste Amarilla y Ever Villalba en medio de las dudas sobre si se expulsaría o no a la liberocartista Noelia Cabrera Petters por el caso de sus “neposobrinos”.

El caso en sí implica Martín Cogliolo Boccia, un pariente lejano de Amarilla y funcionario de Villalba en el Congreso Nacional. Según el material viralizado, Cogliolo supuestamente figuraba cumpliendo horarios mientras se encontraba de viaje.

Al respecto, la senadora Celeste Amarilla mencionó que es el hijo de la sobrina de su esposo e incluso reconoció que “ya tuvimos problemas por esto”, ya que ella se había negado a incorporarlo al Congreso.

“Yo me negué a meterle. Él me pidió trabajar para mí y acompañarme; le dije no y se fue a trabajar con Ever Villalba. Le dije te vas a ir a la Cámara y van a decir que es porque sos mi sobrino, tal como está ocurriendo”, mencionó.

Amarilla insiste en libelo acusatorio

La legisladora negó cualquier tipo de idea sobre que ella solicitó la incorporación de su pariente, tanto hasta el punto que le habría dicho a su colega que “le estás metiendo a este pendejo que tiene apellido Boccia, porque ni siquiera es Amarilla que somos 200.000″.

En lo que refiere al libelo acusatorio para la pérdida de investidura de la senadora liberocartista Noelia Cabrera Petters, Amarilla aseguró que no va a retroceder “por una mentira”.

De igual manera, lamentó que hasta ahora ni puede reunir los 11 votos necesarios para solicitar el libelo, pese a que los opositores son 13.

“Ellos me pueden echar igual con la misma mentira que le echaron a Kattya, más injusto todavía, porque ni está conmigo ni lo quiero cerca, ni siquiera confío. Voy a pedir la destitución, le voy a pedir formalmente a su mamá, a su abuela, a quien sea“, agregó en referencia a Cogliolo Boccia.

Versión de Ever Villalba

Por su parte, Ever Villalba instó a los impulsores de esta campaña que presenten los supuestos documentos falsos, ya que él alegó contar con una resolución firmada por ese entonces por Silvio “Beto” Ovelar cuando este era presidente del Congreso sobre el viaje del funcionario.

“Se le concede permiso sin goce de sueldo; ahora está en Chile disfrutando de sus vacaciones como cualquier personal que tiene el derecho. Él tiene registro al día, todos le conocen; trabaja horas extra que no se le pagan”, mencionó.

Asimismo, sostuvo que esta maniobra podría tener como objetivo “distraer” del caso de Cabrera Petters, sin embargo, sostuvo que no está sorprendido ni asustado.

“No es un hecho que pueda afectarle a alguien, tampoco a Celeste. Pueden pedir registros de cámara de seguridad, trabaja en mi oficina salvo los días que tiene autorización. Está todo documentado”, concluyó entre una afirmación de que “ninguna manera” solicitará una desvinculación del funcionario.

