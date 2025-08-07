Senado rechaza usar Hambre Cero para transporte escolar

Entre las críticas señalaron que las adquisiciones serían discrecionales en cada municipio, que el Ejecutivo no tenía planificado el sistema. Agregaron que los diputados impulsaron este proyecto con miras a dar fondos a los intendentes antes de las internas y las elecciones municipales del 2026. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Sebastián Remezowski (ANR, HC).

Solamente votaron a favor del referido proyecto: José “Pakova” Ledesma (liberocartista), Lizarella Valiente (ANR, HC), Norma Aquino (cartista) y los colorados Óscar Salomón (neocartista) y Juan Afara. (disidente).

Yolanda Paredes (CN) subrayó que el proyecto no tiene estudio de factibilidad, de impacto real y de sostenibilidad, sin mencionar que se debe priorizar a las escuelas precarias, sin comedores ni baños de materiales y con riesgos estructurales.

Esperanza Martínez (FG) dijo que el proyecto solo buscaba dar plata a los intendentes para las municipales y Celeste Amarilla (PLRA) lamentó que el cartismo en Diputados haya intentado recortar el programa Hambre Cero a menos de un año de su implementación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cartismo bajó línea

“Conversamos con varios colegas y entendemos que la propuesta no fue bien asimilada. No estamos en contra del espíritu del proyecto, pero debemos precautelar su correcta aplicación”, señaló el titular de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez (ANR, HC), bajando línea de rechazo para los oficialistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La próxima semana será tratado otro proyecto sobre transporte escolar, y es importante evitar que estos recursos se desvíen a otros fines. Por estas razones, se optó por recomendar su rechazo”, señaló.