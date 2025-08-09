Wiens presenta a Matías Martínez Seifart para concejal de Asunción

Matías Martínez Seifart fue presentado por el propio Wiens en un video divulgado en redes sociales días atrás y el lanzamiento oficial de su campaña y propuestas para los electores capitalinos se realizarán esta noche, a las 20:00, junto a la celebración de su cumpleaños N° 29, en un salón de eventos sobre la calle Palmeras N° 4455 casi Saraví.

Organizadores anuncian que estarán como invitados el candidato a presidente de la República por la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, el aspirante a intendente de Asunción, Daniel Centurión, el diputado Mauricio Espínola y otros referentes del Movimiento Colorado Añetete.

Hijo de Mónica Seifart

Su madre, Mónica Seifart, es hija del exvicepresidente de la República Ángel Roberto Seifart (1993-1998), durante el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy. Fue asesora jurídica de la Presidencia de la República durante la administración de Mario Abdo Benítez. Luego fue nombrada representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM) y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde ocupó la vicepresidencia segunda.

Al iniciarse el concurso para el cargo de fiscal general, Mónica Seifart presentó su renuncia ante el Consejo. Sin embargo, el seleccionado finalmente fue el hoy fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

