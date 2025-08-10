En Paraguay, los “nepos” están mejor mientras la ciudadanía mendiga salud

Lejos de disminuir, los últimos datos revelan el aumento de la cifra de legisladores con parientes que están empleados en el Congreso, las binacionales y otros organismos del Estado. Todos ellos ya “están mejor” tal como le prometió a su sector político el presidente Santiago Peña, haciendo creer que era para todos los paraguayos. Los cartistas y aliados incluso perdonan casos de planillerismo y la Fiscalía tampoco castiga.