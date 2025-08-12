Estigarribia y Riveros presentan sus proyectos

Alcides Riveros, quien es intendente de Fernando de la Mora, expresó que “el PLRA necesita recuperar su identidad, volver a estar al lado de los sectores más desfavorecidos y convertirse en una alternativa real de gobierno”.

Dijo que su objetivo es “construir un partido unido, con actitud de diálogo y con la fuerza necesaria para llegar al poder y transformar la vida de la gente”.

El candidato liberal resaltó que “la unidad no se logra con discursos, sino con trabajo, en cada ciudad, casa por casa, cuadra por cuadra”.

“El desafío es grande, pero con la militancia y la confianza de nuestra gente, el triunfo está más cerca que nunca”, manifestó.

Por su parte, Ricardo Estigarribia indicó que “no es casualidad que estemos hoy aquí, donde todo comenzó”. “Tenemos un proyecto refundacional para nuestro partido, para devolverle su protagonismo y conducirlo hacia tiempos de triunfo y acceso real al poder”, señaló el político liberal, quien aspira a la Presidencia de la República en el 2028.

Agregó que es momento de un cambio generacional y de mentalidad que permitan al PLRA ser el gran articulador de los sectores que anhelan un verdadero cambio.

“Debemos pensar en grande”, señaló.