“Nano” Galaverna asume titularidad de Conaderna tras renuncia de Noelia Cabrera

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), anunció a su colega cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna como nuevo titular de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) de la Cámara Alta.

La toma de mando por parte de “Nano” Galaverna se da a raíz de la renuncia de la liberocartista Noelia Cabrera Petters, quien decidió dejar el cargo tras el escándalo de sus “neposobrinos”, quienes cobraban jugosos salarios sin -aparentemente- cumplir funciones en dicha comisión.

Entre las primeras decisiones anunciadas por el nuevo presidente figura la devolución de una lujosa camioneta asignada a la extitular, quien la utilizaba para hacer compras. Este vehículo fue comisado por el Estado al presunto traficante de armas Diego Dirisio y designado al Congreso.

“Yo tengo mi vehículo particular, no necesito ese vehículo”, afirmó el senador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Opositores plantean eliminar Conaderna por ser “estructura clientelar” del liberocartismo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Corte administrativo en Conaderna

Además, anunció la ejecución de un corte administrativo para conocer a fondo las finanzas de la comisión. En ese sentido, también adelantó que el próximo jueves se reunirá con los funcionarios de Conaderna y no descartó posibles cambios en el organigrama del ente.

En cuanto a las críticas y cuestionamientos que apuntan a una posible superposición con otros entes estatales de protección ambiental, descartó la eliminación del organismo.

“Mi intención es potenciar aún más esta comisión con funcionarios capacitados y de carrera”, expresó.

Lea más: “Neposobrinos” renuncian, tras ser descubiertos, para salvar a senadora

El senador también detalló que el 77% del presupuesto de Conaderna está destinado al pago de salarios de sus funcionarios.