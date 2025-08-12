Prieto descarta renuncia y así responde a denuncia por malversación

El interventor de Ciudad del Este, Ramón Isidoro Ramírez, afirmó que detectó una supuesta malversación de más de G. 29.000 millones que debían destinarse a obras y bienes de capital, pero que fueron redirigidos a cubrir gastos corrientes. Al respecto, el intendente Miguel Prieto resaltó que tenía que pagar deudas heredadas.

“Tuvimos que pagar salarios al día y también las deudas. Heredamos deudas de bonos en el sistema bancario, deudas que tenemos que pagar, esos son gastos corrientes, no de capital. Entonces preferimos cancelar esas deudas y pagar salarios y se invierte un poquito menos en inversiones físicas, a eso le llama el interventor malversación de fondos", manifestó.

Admitió que es cierto que utilizó el dinero para cubrir gastos corrientes, pero no considera que se trate de una malversación, pues si no lo hubiera hecho la situación podría ser similar a la de la Municipalidad de Asunción. “Es una gestión que paga las deudas que heredó de la gestión anterior y nos permite trabajar con cero deudas”, señaló.

Si lo echan a él, Peña también debería irse, afirma Prieto

Agregó que el mismo Gobierno Nacional utiliza fondos para gastos corrientes.

“Nosotros gastamos el 62% (en gastos corrientes), el 38% en gastos de capital, contra el 2% de Santiago Peña para gastos de capital y no veo a la prensa crucificándole, siendo que su delito o malversación es 300 veces mayor a nuestro gobierno. Si me van a quitar también tenemos que pedir juicio político para el presidente Peña por inútil”, consideró.

Agradeció, sin embargo, poder explicar su versión de los hechos. “Yo siento personalmente que nuestra versión está siendo más creíble que la de interventor, entonces creo que en una eventual elección, vamos a tener buenos resultados en Ciudad del Este”, señaló.

Finalmente, insistió en que no va a presentar su renuncia. “Para nada, esto me está fortaleciendo”, declaró.