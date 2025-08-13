Juró reemplazante del fallecido diputado Derlis Rodríguez

David “Chiki” Jara, médico cirujano, oriundo de Yhû (Caaguazú), juró al iniciar la sesión ordinaria y rápidamente ocupó la banca dejada por Derlis Rodríguez, quien falleció el pasado 4 de agosto en el Hospital San Jorge tras sufrir una insuficiencia pulmonar aguda.

Lea más: Modifican ley de datos que “mata” el acceso a la información pública

La sesión ordinaria de hoy tiene en agenda 13 puntos del orden del día, y el punto álgido será el tratamiento del proyecto de ley de “Protección de Datos Personales” que ya fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Senadores y que pondría trabas a la transparencia en la administración pública.