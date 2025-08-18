Video: Javier Zacarías Irún se disfrazó de “capibara” y desató todo tipo de comentarios

En enero de este año, el senador cartista Javier Zacarías Irún se había disfrazado de “rey mago” para llevar regalos a los niños y grabar la acción en un video.

Ahora, por el Día del Niño, el colorado volvió a repetir su “modus operandi”, pero esta vez con un disfraz de un carpincho, aunque es más conocido por los pequeños como “capibara” al tratarse de un fenómeno en las redes sociales.

“Algunos seguramente se reirán, a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, algunos van a putear, otros van a ridiculizar... pero no importa eso, lo más importante es la sonrisa de los niños”, alegó en su video compartido en redes sociales.

En el material se observa claramente el rostro de los niños y la interacción del legislador con algunos adultos. En redes sociales comentaron que su actitud correspondería a la de un “payaso” y otras críticas similares.

