Diputado González sobre reculada de los Zacarías: “Itaipú bien vale una concordia”

El fin de semana, el actual titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún y su esposa, la líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Rocío Abed, tuvieron que tragarse sus palabras y aceptar la candidatura -con apoyo de Honor Colorado y el abdismo- del exgobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken para la Intendencia de Ciudad del Este.

A criterio del diputado González, a la pareja no le quedó de otra, ya que de haber protestado, corrían riesgo de que “Lucho” Zacarías sea rajado de Itaipú.

“Los Zacarías son convidados de piedra (indeseados) en este tema. De depender de ellos no hubiera sido Roberto González Vázquez el candidato, pero tuvieron que aceptar porque viene de la conducción del movimiento Honor Colorado, y yo creo que no tengan capacidad de insurrectarse. No conviene para ellos insurrectarse, “e Itaipú bien vale una misa”.

El mismo referenció la frase que se atribuye a Enrique IV de Francia, que originalmente es “París bien vale una misa”, haciendo referencia a que, como protestante, mantenía una disputa con la mayoría católica, y a fin de mantener el poder, dijo estar dispuesto a participar de la misa.

Aunque en la foto con González Vaesken, “Lucho” y Abed se mostraron supuestamente “obedientes”, la decisión se dio a “cara de perro” ya que hace apenas unos días atrás ambos se mostraban soberbios diciendo que el clan Zacarías derrotaría al actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

Al respecto, el diputado González insistió: “No tienen otra, y por eso decía, ‘París bien vale una misa’, dicen. Y en este caso: ‘Itaipú vale una Concordia (Colorada)”.

El mismo hizo referencia la nombre “Concordia Colorada” que se utilizó en las pasadas municipales para las candidaturas consensuadas entre Honor Colorado (cartismo) y el abdismo (Colorado Añetete o Fuerza Republicana).

El mismo señaló que en este caso no sabe si reflotarán el nombre “Concordia Colorada”, que puede ser otro, pero que sí seguramente se darán más alianzas internas “cuando coincidimos totalmente en que el candidato X lleve el apoyo de ambos movimientos más grandes”.

No le “asusta” división en disidencia

Por otra parte, el diputado Roberto González también se refirió al surgimiento de dos facciones dentro de la disidencia colorada, donde una parte apoya la candidatura presidencial de Arnoldo Wiens (más identificado con Colorado Añetete), mientras que también tiene intenciones presidenciales el exvicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana).

“Supongo yo de que van a tener (Wiens y Velázquez) la madurez suficiente de -más temprano que tarde- sentarse a conversar, porque creo que sería como mínimo una desinteligencia dividirse en la disidencia. No creo que cometan ese error político", afirmó González.

Dijo que seguramente Velázquez hará sus mediciones y que no descarta que se sume más adelante a la eventual lista de Senadores u otro espacio, ya que “aquella significación (hecha por Estados Unidos como ‘significativamente corrupto’) no se ha levantado” y fue el motivo por el que descabalgó en 2023.

“No me preocupa mucho (la diversidad de candidaturas) porque el avance que está teniendo Arnoldo Wiens va a ser que las cosas retome su cauce natural”, insistió.