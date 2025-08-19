Candidato indicó que buscan precautelar transparencia de elecciones en Derecho UNA

El pasado 14 de agosto se realizaron las elecciones para ocupar tres cargos de representante no docente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Todavía no existen resultados oficiales, aunque para el movimiento Alianza Gremial, que encabeza el declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos, Jorge Bogarín Alfonso, este sería el ganador, con alrededor de 7.159 votos.

El segundo lugar lo ocuparía su compañero de fórmula, el concejal César “Ceres” Escobar, con 6.242 votos y en tercer lugar, estaría el candidato del movimiento contrario, Renovación Gremial, Édgar Ríos, con 6.221 votos.

El abogado Édgar Ríos, confirmó que como movimiento presentaron una denuncia ante la Fiscalía General, a fin de precautelar la transparencia de las elecciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Renovación Gremial denuncia supuestas irregularidades en elecciones de Derecho UNA

“Hemos encontrado doble voto, de personas que votaron en la central y en las filiales. Aparte del doble voto, hablamos con personas que dijeron que no se movieron de Asunción y aparecía que votaron en otro lugar”, comentó el abogado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta de si tienen un número concreto de casos de doble votos y si esos fueron para la otra lista, indicó: “Son más de 15 en este momento, pero podrían ser 100, pues siguen apareciendo las personas. Sería irresponsable decir eso (si los votos dobles eran para una misma fórmula), pero lo que queremos es que todo sea transparente. Que se contraste con el cuadernillo”.

En otro momento, Édgar Ríos expresó: “No queremos que esta fiesta cívica, que fue con gran participación, sea manchada y que los ganadores sean los justos”.

Lea más: Derecho UNA: según Alianza, Bogarín habría ganado elecciones, pero hay controversias

“Nosotros cuestionamos la validez de varias mesas del interior, nosotros presentamos no solo ante la Fiscalía General, sino también frente al TEI los cuestionamientos”, remarcó.