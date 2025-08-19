Diputado especula que audios de interventor de CDE podrían ser “inteligencia artificial”

En conversación con medios de comunicación este lunes, el diputado cartista Alejandro Aguilera (ANR, Partido Colorado) planteó la posibilidad de que las grabaciones de audio viralizadas hoy que supuestamente registran conversaciones del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sean falsas y hayan sido producidas con “inteligencia artificial”.

Este lunes, día en que una comisión especial de la Cámara de Diputados integrada en su mayoría por legisladores cartistas analizó el informe final de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y dictaminó a favor de la destitución del intendente Prieto, se filtraron grabaciones de audio de supuestas conversaciones del interventor Ramírez que habrían sido captadas en su oficina durante las últimas semanas, desde el inicio de la intervención.

Los audios atribuidos a Ramírez incluyen un supuesto pedido de una pasantía en la Entidad Binacional Yacyretá para su hija y admisiones de que estaba bajo presión política para que el informe de la intervención “mate” al intendente Prieto, quien arrebató la intendencia esteña al Partido Colorado en las urnas de votación y se perfila como posible candidato a la Presidencia de la República por la oposición en 2028.

“Inteligencia artificial”

El diputado Aguilera admitió no haber oído los audios atribuidos a Ramírez. Sin embargo, especuló que es posible que las grabaciones sean falsas y hayan sido creadas con inteligencia artificial.

“Hoy en día con inteligencia artificial puedo hacer que vuelvan a vivir los muertos”, dijo.

El diputado Aguilera y sus colegas de la Cámara Baja probablemente votarán esta semana para decidir el destino de Prieto y parece casi seguro que la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cartista tiene mayoría, vote por destituir al intendente de Ciudad del Este.

La oposición ha denunciado que la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este es un intento de parte del oficialismo cartista de perjudicar políticamente a Prieto para frustrar sus eventuales pretensiones electorales futuras.