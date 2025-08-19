Interventor de CDE defiende informe y dice que violentaron su oficina

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, reiteró que todas las causales denunciadas por la Contraloría General de la República que motivaron la intervención fueron confirmadas por su auditoría - y una de ellas fue subsanada –, y comentó que durante el fin de semana largo la oficina del intendente fue “violentada”.

Ramírez ya presentó su informe final sobre la intervención, que será analizado hoy por la comisión especial de la Cámara de Diputados formada para estudiar el caso – integrada en su mayoría por legisladores cartistas - y se espera que, luego del dictamen de la comisión, el pleno de la Cámara Baja del Congreso decida esta semana si destituye o no al intendente Miguel Prieto (Yo Creo).

El informe, que ya se hizo público, hace referencia a la “existencia de graves irregularidades administrativas, financieras y legales” en la Municipalidad de Ciudad del Este, incluyendo el uso indebido de recursos de capital para gastos corrientes, la ausencia de documentación respaldatoria para aportes a organizaciones no gubernamentales y un supuesto esquema de desvío de recaudaciones de impuestos inmobiliarios, entre otras presuntas faltas.

Lea más: Por orden de HC, hoy sale el dictamen y luego diputados destituirán a Prieto

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El intendente Prieto y su equipo señalan que el caso del supuesto desvío de recaudaciones ya fue denunciado por su propia administración al Ministerio Público, y han expresado en repetidas ocasiones la opinión de que la intervención tiene como objetivo perjudicar políticamente a Prieto, quien se perfila como posible candidato presidencial por la oposición en los comicios generales de 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“De las 12 causales, todas están comprobadas”

Haciendo un resumen de su trabajo, Ramírez dijo que “un gran porcentaje de las irregularidades” que la Contraloría presentó como causales en su pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este fueron “comprobadas”.

“De las 12 causales, todas están comprobadas”, dijo. Agregó que una de ellas, sobre la falta de pagos de la Municipalidad al Servicio Nacional de Catastro, fue “subsanada”.

Indicó que el informe contiene también “hallazgos adicionales” no señalados por Contraloría “que la intervención consideró importante incorporar en el informe”.

Lea más: Ciudad del Este: objetivo de la intervención era “venganza” contra Prieto, según titular de Junta Municipal

Dijo que el oficialismo municipal se limitó a responder con “relatos” las denuncias de irregularidades que hizo la intervención y manifestó estar “confiado” en el contenido del informe presentado a Diputados y su documentación respaldatoria.

Cuestionó también la “estrategia” del oficialismo municipal de “bajarles el precio a las faltas administrativas” y argumentó que estas son “precedentes para cuestiones más graves”.

Denuncia que violentaron oficina del intendente

Ramírez afirmó que, durante el fin de semana largo pasado, la oficina del intendente de Ciudad del Este, que él ocupa actualmente como administrador temporal de la Comuna esteña mientras dure la intervención, fue “violentada”.

Concretamente, dijo que “las puertas fueron rotas” y señaló que el acceso exterior a la sede municipal no fue violentado.

Lea más: Prieto está “90% seguro” de que lo destituirán de la Comuna de Ciudad del Este

Dijo que durante la inspección posterior a esa irrupción fue encontrada una instalación eléctrica “un poco rara” en un artefacto de iluminación de la oficina “que se presume era de un dispositivo, no sabemos si de escucha o grabación”.

Indicó que el incidente está siendo investigado por la Policía y el Ministerio Público.