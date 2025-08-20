CDE: ¿quién será el candidato de “YoCreo” para reemplazar a Prieto?

El senador Rubén Velázquez, de “YoCreo”, confirmó que su sector político presentará como candidato a Daniel Pereira Mujica para las elecciones municipales que definirán al reemplazante del destituido intendente Miguel Prieto, miembro de su equipo político.

El legislador explicó que su nucleación política aún se encuentra en proceso de reconocimiento como partido ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por lo que la postulación se realizará bajo la denominación de un movimiento distrital denominado “Conciencia Democrática Esteña (CDE)”, utilizando como eslogan la frase “YoCreo”.

Ante las posturas que no habría tiempo para una inscripción de ese modo, Velázquez aseguró que el marco legal lo permite.

Lea más: Tras destitución de Prieto, ¿quién administrará la Comuna de CDE?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Existe precedente de candidatura bajo movimiento

Acotó que existe un precedente de candidatura bajo movimiento. Recordó que presentaron postulación de esta forma en el 2019 tras la destitución de Sandra McLeod de Zacarías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si se llaman a elecciones en Ciudad del Este tras la destitución de Miguel, nosotros de igual manera podemos presentar el reconocimiento de un movimiento político distrital y de esa forma poder postular nuestros candidatos o nuestro candidato para la intendencia municipal”, dijo.

Resaltó que el calendario electoral será clave para definir los tiempos de inscripción y alianzas.

Aclaró, a su vez, que el movimiento Conciencia Democrática Esteña será exclusivo para estas elecciones, mientras que en paralelo continuarán el proceso de reconocimiento del partido Yo Creo.

Daniel Mujica, el candidato de “YoCreo”

El legislador confirmó que el candidato de su sector será Pereira Mujica, quien fungía de asesor del destituido Prieto y ya fue candidato a gobernador de Alto Paraná por dicha nucleación.

Apuntó que dicho aspirante cuenta con el consenso de varios sectores de la oposición en Ciudad del Este.

Velázquez se mostró optimista respecto al caudal electoral que podría obtener su movimiento. Aseguró que en esta ocasión podrían superar los 80.000 votos que colocaron a Prieto en la Intendencia.

“Después de todo esto, la imagen de YoCreo creció bastante. La imagen de Miguel Prieto también. Hay mucha confianza de la ciudadanía esteña hacia lo que fue la gestión de Prieto al frente de la Municipalidad y estoy seguro de que ampliamente vamos a superar la barrera de los 100.000 votos en estas elecciones”, expresó.

Ratifica apoyo a Miguel Prieto

El senador, asimismo, ratificó su respaldo a la gestión del destituido intendente y aseguró que siempre defendió su administración desde su lugar en el Congreso.

Lea más: Diputados cartistas atropellan y destituyen a Miguel Prieto

“Siempre fui una voz justamente que defendía la gestión de Miguel. Conozco lo que le está haciendo y la ciudadanía esteña también conoce y acompaña. Por esa razón, estamos muy tranquilos y también vamos a volver a postularnos para las elecciones”, sostuvo.

Velázquez mencionó que la destitución fortalece a Prieto en su proyección para las elecciones presidenciales en 2028, aunque insistió en que la prioridad inmediata de “YoCreo” es la elección del nuevo intendente de Ciudad del Este y las municipales de 2026.