Tras destitución de Prieto, ¿quién administrará la Comuna de CDE?

El titular de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, explicó que, ante la destitución de Miguel Prieto Vallejos como intendente de la Municipalidad esteña por la Cámara de Diputados, los concejales mantendrán esta tarde una reunión interna de varias horas para definir quién será el intendente interino. El anuncio será dado mañana por el equipo de Yo Creo.

“Hoy vamos a tener una conversación entre colegas, probablemente de dos o tres horas, y estimo que mañana por la mañana se estaría llevando a cabo la sesión para hacer este nombramiento final”, señaló.

Lea más: Diputados cartistas atropellan y destituyen a Miguel Prieto

El titular de la Junta dijo que existe unidad entre los ediles del equipo de YoCreo y que no hay pugnas internas en torno a la definición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Siempre fue importante que cada uno hable con sinceridad dentro del grupo, se plantean las inquietudes y se llega a un consenso. Así tuvimos presidencias alternadas sin conflictos, fruto de acuerdos entre colegas, y eso se va a mantener”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez reconoció que la Municipalidad atraviesa un momento delicado en lo económico, con deudas pendientes y un “agujero gigante en la recaudación” que será dejada por el equipo interventor encabezado por Ramón Ramírez. Sostuvo que la prioridad será mantener en funcionamiento los servicios y no afectar a la ciudadanía.

“La política tiene que ser la solución al problema ciudadano, no causar más inconvenientes. La gente necesita trabajar, movilizarse, llevar a sus hijos a la escuela. Necesitamos darle soluciones y no más problemas”, enfatizó.

Escenario político tras salida de Miguel Prieto

El movimiento YoCreo cuenta con seis concejales, además de su aliada política María Ester Portillo Verón (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.

Las principales candidatas para la intendencia interina son Valeria Fabiana Romero Escobar, pareja del intendente destituido, y la propia María Portillo. En caso de que esta última sea electa, su banca en la Junta Municipal será ocupada por Raquel Medina (PLRA).

Lea más: YoCreo afirma que la destitución de Miguel Prieto lo fortalece rumbo al 2028

Por su parte, si se designa a Valeria Romero como intendenta interina, el empresario colorado Rigoberto Chamorro, exYoCreo, pasará a ocupar el escaño en el legislativo municipal.