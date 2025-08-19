Diputados cartistas atropellan y destituyen a Miguel Prieto

En sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se trató el informe emitido por el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sobre la gestión del intendente Miguel Prieto (YoCreo).

Al inicio de la sesión extra, el diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken solicitó la postergación del tratamiento de la destitución de Miguel Prieto hasta que llegue también el informe sobre la intervención del imputado intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) para tener un principio de igualdad.

Sin embargo, la líder de la bancada carista Rocío Abed se opuso tenazmente, aunque no emitió ninguna justificación sobre su oposición, lo que evidenció que la decisión cartista ya estaba tomada.

La moción de suspensión fue secundada por los diputados: Johanna Ortega y Rodrigo Blanco, entre otros diputados opositores, que hicieron ver al pleno que se está violando el debido proceso y se está consumando otro atropello a la democracia.

Aprovechando su mayoría, los cartistas y sus aliados ignoraron todos los argumentos que se endosaron desde la falta de credibilidad del interventor Ramírez debido a los audios filtrados y la rapidez con la que se tuvo el dictamen, concretaron el atropelló y se dio seguimiento a la sesión extraordinaria.

Seguidamente el diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC), presidente de la Comisión Especial, leyó el dictamen en mayoría, en donde justificaba los motivos de la destitución.

En tanto que, el diputado Walter García (Yo Creo) presentó el dictamen en minoría, dijo que no se está juzgado a un intendente que ganó en las elecciones al colorado dos veces y eso no fue perdonado.

“Estamos ante una operación política con ropaje técnico y fachada legal contra un líder de la oposición que ganó las elecciones dos veces. La intervención no es por la trasparencia, el dictamen es un mamotreto, pese a los documentos se aprobó la intervención”, dijo García.

Los diputados opositores indicaron, durante las tres horas que se realizó el debate, que se instrumentaron las instituciones para violar las leyes y para quebrar la voluntad popular de una ciudadanía esteña que dijo basta a un modelo político corrupto.

De esta manera tras tres horas de debate, se tuvo 47 a favor de la destitución, 30 votos en contra y 3 ausentes se sacó al intendente opositor de Ciudad del Este.