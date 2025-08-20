Destitución de Prieto fue “disciplinamiento” para callar voces disidentes, según senador

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el senador opositor Ever Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) afirmó que la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo) forma parte de un plan de “disciplinamiento” por medio del cual el oficialismo cartista busca “callar voces disidentes”, y pidió a la ciudadanía estar en alerta.

La Cámara de Diputados, donde el oficialismo cartista y sus aliados tienen una mayoría dominante, votó ayer por la destitución del intendente Prieto luego de una intervención de 60 días de la Municipalidad esteña que afirmó haber hallado irregularidades en la administración municipal.

La oposición ha afirmado que la intervención y subsecuente destitución son una maniobra del cartismo para perjudicar políticamente a Prieto debido a que este se perfila como posible candidato opositor a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

“El siguiente paso es el terror”

“En la teoría eso se denomina disciplinamiento para callar voces disidentes”, dijo el senador Villalba, quien hizo un llamado a la ciudadanía a “estar alerta y resistir como resistimos en la época de la dictadura, porque el siguiente paso es el terror”.

“Es un plan que primero disciplina con el miedo”, subrayó.

Afirmó que muchos parlamentarios que ayer votaron por destituir a Prieto “ya están con el miedo” y que algunos “saben que podrían terminar presos o seguir el mismo destino que Lalo Gomes”, en referencia al parlamentario cartista Eulalio Gomes, quien falleció abatido por la Policía en un allanamiento a su domicilio en agosto de 2024, un hecho que aún no ha sido totalmente esclarecido.