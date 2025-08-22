Lo que ahora rematará la Caja Municipal tras la venta de inmuebles

La deficitaria Caja de Jubilaciones y Pensiones de Personal Municipal (CJPPM), a cargo del imputado Venancio Díaz, anunció una subasta pública el próximo miércoles 27 de agosto a las 08:00.

Según los datos, se llevarán a subasta vehículos en desuso de la institución. El evento se desarrollará en la Sede Central del organismo, en Benjamín Constant 955 entre Colón y Montevideo, en Asunción.

Lea más: Caja de Jubilaciones vendió 4 inmuebles

En total, serán subastadas en esta ocasión siete motocicletas y una camioneta Mitsubishi. Supuestamente para “fortalecer la sostenibilidad de la Caja Municipal de Jubilaciones”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Consejo de Administración antes ya llevó a subasta varios costosos inmuebles, a pesar de la oposición de los jubilados, quienes alegan que se está aniquilando todos los bienes de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Remate de propiedades de la Caja Municipal de Jubilaciones queda suspendido por un amparo

La institución es deficitaria desde hace más de dos años debido a la pésima gestión administrativa, y los miembros del Consejo, en su mayoría, están imputados por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, y la falta de transferencia de recursos de parte de los jefes comunales.

La institución anunció ayer que abonará de manera prorrateada a 1.125 jubilados y pensionados por el mes de mayo. Esta situación de pago atrasado de da hace más de dos años y se agudizó este 2025.