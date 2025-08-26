Video: Latorre responde con evasivas sobre informe de intervención a “Nenecho”

En conversación con medios de comunicación este martes, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), presidente de la Cámara Baja del Congreso, respondió con evasivas a preguntas sobre la tardanza en la remisión al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo del informe final sobre la intervención de la Municipalidad de Asunción y la gestión del exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El pasado viernes, el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, remitió al Ministerio del Interior el informe final de su auditoría de 60 días a la gestión de Rodríguez, quien renunció a la Intendencia ese mismo día. Durante las semanas previas, Pereira divulgó que detectó numerosas irregularidades administrativas en la Comuna asuncena e incluso presentó denuncias penales.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha remitido el informe a la Cámara de Diputados ni ha hecho público el informe.

La actuación del Ejecutivo con respecto al informe de Asunción difiere totalmente con sus acciones la semana previa, cuando remitió a Diputados de manera inmediata el informe de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que llevó a la destitución del intendente opositor Miguel Prieto.

óDiputados opositores han elevado la voz de protesta y han exigido al Poder Ejecutivo y a la presidencia de la Cámara Baja la remisión y publicación inmediata del informe de Asuncin en medio de denuncias de un posible “cajoneamiento” del documento.

“La ciudadanía va a tener acceso”

El diputado Latorre confirmó hoy que la Cámara Baja aún no ha recibido el informe de Pereira y, ante consultas de si se hará un pedido de remisión al Ejecutivo, se limitó a decir que Diputados hizo un “compromiso de tratar ambos casos (el de Asunción y el de Ciudad del Este) con un ropaje institucional”, sin dar una respuesta concreta.

Al preguntársele si el hecho de que el intendente Rodríguez renunció - a diferencia de Prieto – significa que el Ministerio del Interior ya no está obligado a enviar a Diputados el informe, Latorre dijo que la situación debe ser “dirimida”.

Agregó que la Cámara Baja publicará el informe de Asunción en su portal web cuando lo reciba, como hizo con el informe de Ciudad del Este.

“No tengo duda de que la ciudadanía va a tener acceso” al informe, concluyó.